Đảng bộ xã Hải Hậu, xã Bình Sơn tổ chức trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 55 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

* Dự lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026 của Đảng bộ xã Hải Hậu có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hải Hậu và các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9.

Các đại biểu dự Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng tại Đảng bộ xã Hải Hậu.

Tại buổi lễ, có 344 đảng viên thuộc Đảng bộ xã Hải Hậu được trao tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026.

Trong đó, 22 đồng chí được nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 8 đồng chí được nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 7 đồng chí được nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 20 đồng chí được nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 22 đồng chí được nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 254 đồng chí được nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng, 8 đồng chí được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Trong dịp này, 3 đảng viên được truy tặng Huy hiệu Đảng.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy gắn Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Lãnh đạo xã Hải Hậu trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Thế Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hải Hậu chúc mừng, bày tỏ niềm trân trọng đối với công lao, sự đóng góp của các đồng chí đảng viên nhiều năm tuổi Đảng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các đồng chí là những tấm gương sáng ngời về lòng trung thành, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy với Đảng, với Nhân dân. Dù ở bất kỳ cương vị nào, trong bất kỳ giai đoạn nào của đất nước, các đồng chí luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của người đảng viên, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vào phong trào cách mạng ở cơ sở và sự phát triển của địa phương.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hải Hậu mong rằng, với bề dày kinh nghiệm và uy tín, các đồng chí đảng viên sẽ tiếp tục là điểm tựa tinh thần cho thế hệ trẻ noi theo; tiếp tục đóng góp trí tuệ, tâm huyết, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh; xây dựng xã Hải Hậu ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.

* Chiều 25/9, Đảng ủy xã Bình Sơn tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026 cho các đảng viên có từ 30 năm đến 65 năm tuổi Đảng trong toàn Đảng bộ. Dự buổi lễ có đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình. Cùng dự có đại diện cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương.

Các đại biểu dự Lễ trao Huy hiệu Đảng tại Đảng bộ xã Bình Sơn.

Tại buổi lễ, Đảng uỷ xã Bình Sơn đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026 cho 100 đảng viên thuộc Đảng bộ xã Bình Sơn.

Đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên 65 năm tuổi Đảng, 60 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Đoàn, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Bình Sơn trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên trong Đảng bộ.

Trong đó có 2 đảng viên được nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 6 đảng viên được nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên được nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên được nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên được nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 8 đảng viên được nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 74 đảng viên được nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Đoàn, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Bình Sơn chúc mừng và bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của các đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong quá trình phấn đấu thực hiện nhiệm vụ, các đảng viên, dù ở vị trí công tác nào cũng luôn thể hiện vai trò gương mẫu, tận tụy, cống hiến cho Đảng, cho Tổ quốc.

Trong thời gian tới, Đảng bộ xã tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị của địa phương; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trọng sạch, vững mạnh; giữ vững quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, Đảng bộ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm công tác của các đồng chí đảng viên cao tuổi. Đồng thời, mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương Bình Sơn ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp.