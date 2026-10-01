Đảng bộ xã Gia Lâm: Nhiều kết quả tích cực sau 9 tháng

Bí thư Đảng ủy xã Gia Lâm Lê Ngọc Anh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Theo báo cáo, 9 tháng năm 2026, Đảng bộ và hệ thống chính trị xã Gia Lâm đã hoàn thành 120/124 nhiệm vụ theo chương trình công tác. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ; hoạt động của HĐND, UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục hướng về cơ sở.

Kinh tế - xã hội tiếp tục có nhiều kết quả tích cực. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng đạt hơn 4.236 tỷ đồng, bằng 98,8% dự toán. Tổng vốn đầu tư công được giao 526,249 tỷ đồng; ước đến ngày 30-9 giải ngân khoảng 392,017 tỷ đồng, đạt 75% kế hoạch.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Gia Lâm Phùng Thị Hoài Hương điều hành phần thảo luận tại hội nghị. Ảnh: PV

Công tác giải phóng mặt bằng được tập trung thực hiện tại 24 dự án, với diện tích khoảng 92,59ha, liên quan 2.997 hộ gia đình, tổ chức. Xã đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 909 hộ, diện tích 46,33ha, tổng kinh phí hơn 496,65 tỷ đồng; cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng 4 dự án.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục, an sinh xã hội được quan tâm. Xã giải quyết việc làm cho khoảng 2.000 lao động; tổ chức khám, sàng lọc sức khỏe cho hơn 28.500 người; hơn 1.600 đối tượng được hưởng chính sách với tổng kinh phí hơn 11,7 tỷ đồng.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh; đến ngày 15-9, xã tiếp nhận 15.753 hồ sơ thủ tục hành chính, giải quyết 15.596 hồ sơ; 100% văn bản đi được ký số và văn bản đến được xử lý trên môi trường điện tử.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: PV

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026, nhất là tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai và phát triển thương mại, dịch vụ.

Hội nghị cũng thống nhất nghiên cứu các tiêu chí, nhóm nội dung của mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” theo Nghị quyết số 16-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội và Quyết định số 3489/QĐ-UBND, xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của Gia Lâm, chuẩn bị các điều kiện triển khai từ năm 2027.

Phát biểu kết luận, Bí thư Đảng ủy xã Gia Lâm Lê Ngọc Anh yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và cả hệ thống chính trị xã từ nay đến cuối năm tập trung cao nhất hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026; xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ, trách nhiệm và sản phẩm, thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ, 1 xuyên suốt”.

Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung nguồn lực cho thu ngân sách, đầu tư công, giải phóng mặt bằng và mục tiêu tăng trưởng hai con số; tăng cường làm việc với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy đầu tư, sản xuất, thương mại, dịch vụ.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PV

Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt chuẩn bị sớm chương trình, kế hoạch công tác năm 2027, bảo đảm công việc được triển khai liên tục, hiệu quả.