Đảng bộ xã Gia Kiệm lãnh đạo phát triển toàn diện, bền vững

Đảng bộ xã hiện có 786 đảng viên. Với phương châm lấy hạnh phúc của người dân làm mục tiêu hoạt động chính trị, đội ngũ cán bộ, đảng viên đang nỗ lực đưa chủ trương, nghị quyết vào cuộc sống, tạo động lực phát triển địa phương.

Những kết quả tích cực

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Gia Kiệm Nguyễn Huy Du cho biết: Thời gian qua, Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị, nhất là xử lý, tháo gỡ những vấn đề phát sinh sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Phương thức lãnh đạo từng bước chuyển biến theo hướng sâu sát cơ sở, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ; tăng cường kiểm tra thực tế, trực tiếp tháo gỡ những nhiệm vụ phức tạp, có khối lượng công việc lớn, tác động đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Gia Kiệm Nguyễn Huy Du (bìa phải) thăm hỏi tình hình sản xuất của người dân.

Nhờ đó, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt kết quả tích cực. Trong 9 tháng của năm 2026, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã đạt 146 tỷ đồng, bằng 157% dự toán năm. Cải cách hành chính, chuyển đổi số có chuyển biến rõ nét. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tiếp nhận hơn 10,2 ngàn hồ sơ, đã giải quyết hơn 9,8 ngàn hồ sơ; tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 99%, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt gần 100%.

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò quan trọng và phát triển theo hướng bền vững. Hàng chục sản phẩm của xã được công nhận sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm), góp phần nâng cao giá trị và từng bước xây dựng thương hiệu địa phương.

Các lĩnh vực: văn hóa, xã hội được quan tâm. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn xã đạt gần 91%; bảo hiểm xã hội trong lực lượng lao động đạt gần 53%, bảo hiểm thất nghiệp đạt 47%, trong đó tỷ lệ tham gia bảo hiểm thất nghiệp vượt chỉ tiêu nghị quyết Đảng bộ xã đề ra. Quốc phòng, quân sự địa phương được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục giữ vững, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Gia Kiệm Lê Thành Chung cho hay: Năm 2026, Thành ủy giao Đảng bộ xã kết nạp 24 đảng viên. Sau 9 tháng, Đảng bộ xã đã kết nạp 31 đảng viên, đạt 129% chỉ tiêu được giao. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, gắn với nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế địa phương. Trong 9 tháng, xã không có tổ chức Đảng, đảng viên bị thi hành kỷ luật Đảng; không phát sinh đơn tố cáo phải giải quyết theo quy trình.

Phát huy tinh thần đoàn kết

Là địa phương có hơn 98% người có đạo, Đảng ủy xã Gia Kiệm chú trọng xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền, MTTQ, các đoàn thể với chức sắc, chức việc tôn giáo, xem đây là cầu nối vận động đồng bào thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong đó, các đảng viên là người có đạo phát huy vai trò cầu nối giữa đạo và đời.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Gia Kiệm Nguyễn Huy Du cho biết: Trong tổng số 786 đảng viên của Đảng bộ xã có 475 đảng viên là người có đạo, chiếm hơn 60%. Đây là lực lượng có đóng góp quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Với tinh thần tiên phong, gương mẫu, các đảng viên tích cực đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện nhiệm vụ chính trị, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua. Qua đó, hệ thống chính trị của xã đã huy động hơn 2 tỷ đồng giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết và các ngày lễ lớn của đất nước.

Chi bộ ấp Lê Lợi là một minh chứng cho sự gắn bó giữa đạo và đời. Chi bộ hiện có 65 đảng viên, trong đó 42 đảng viên theo đạo Công giáo; bí thư chi bộ và trưởng ban công tác Mặt trận ấp đều theo đạo Công giáo.

Bí thư Chi bộ ấp Lê Lợi Nguyễn Thị Loan chia sẻ: Đảng viên có đạo luôn đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, vận động nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường. Chi bộ đã chỉ đạo xây dựng các mô hình “Khu dân cư bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu”, “Tuyến đường không rác”, góp phần thay đổi diện mạo khu dân cư và nâng cao ý thức cộng đồng.

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Gia Yên Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Chi bộ ấp có 49 đảng viên, trong đó 46 đảng viên là người theo đạo. Đảng viên trong ấp luôn tiên phong, gương mẫu trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển sản xuất, kinh doanh, giúp nhau nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững và tham gia các phong trào.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Gia Kiệm La Nguyễn Minh Hiền cho biết: Mọi chủ trương, kế hoạch của cấp ủy, chính quyền xã đều hướng đến mục tiêu phục vụ người dân tốt hơn, tạo điều kiện để kinh tế - xã hội phát triển bền vững.

Linh mục Ngô Công Sứ, Quản hạt Gia Kiệm, Chánh xứ Giáo xứ Ninh Phát cho biết: Người dân nói chung và đồng bào Công giáo xã Gia Kiệm nói riêng rất tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong chăm lo đời sống nhân dân. Các giáo xứ, chức sắc, chức việc sẽ tiếp tục đồng hành vì sự phát triển của Gia Kiệm ngày càng văn minh, nghĩa tình, hạnh phúc.

Với tinh thần đoàn kết trong Đảng, trong dân và khát vọng vươn lên, Đảng ủy, cán bộ, đảng viên cùng các tầng lớp nhân dân xã Gia Kiệm đang chung sức, đồng lòng thực hiện các mục tiêu phát triển địa phương.