Đảng bộ xã Dào San chú trọng phát triển đảng viên dân tộc thiểu số

Các học viên có thành tích xuất sắc được trao giấy chứng nhận tại lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2026 tại xã Dào San.

Hiện nay, Đảng bộ xã Dào San có 26 tổ chức đảng với 478 đảng viên. Trong đó, đảng viên người DTTS có 346 đồng chí (chiếm 72%), đảng viên nữ có 147 đồng chí (chiếm 42,4%).

Từ đầu năm đến nay, cùng với việc thực hiện công tác quản lý, sắp xếp và chuyển sinh hoạt đảng, Đảng bộ xã đã tiếp nhận 32 đảng viên chuyển sinh hoạt chính thức từ Đảng bộ xã khác đến; thực hiện chuyển sinh hoạt đảng trong nội bộ Đảng bộ xã 142 đồng chí và chuyển sinh hoạt chính thức ra ngoài Đảng bộ xã là 13 đồng chí.

Thường trực Đảng uỷ xã Dào San trao quyết định kết nạp Đảng cho học sinh ưu tú Trường THPT Dào San (xã Dào San).

Đáng chú ý, công tác phát triển đảng viên mới, nhất là đảng viên dân tộc thiểu số tiếp tục được Đảng bộ xã quan tâm thực hiện. Đến nay, đã kết nạp 20 đảng viên mới, trong đó đảng viên dân tộc thiểu số 15 đồng chí; giới thiệu 39 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Đây là nguồn bổ sung quan trọng, góp phần tạo lực lượng kế cận, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên tại cơ sở.

Thời gian tới, Đảng bộ xã Dào San tiếp tục chú trọng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, quan tâm phát triển đảng viên người DTTS, gắn với nâng cao chất lượng đảng viên và củng cố tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.