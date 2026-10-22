Đảng bộ xã Đại Thanh trao tặng Huy hiệu Đảng cho 130 đảng viên

Các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: PV

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao tặng Huy hiệu Đảng cho 130 đảng viên. Trong đó, có 2 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 4 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 3 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 2 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 7 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 7 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 98 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 7 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đại Thanh Trần Thị Vân trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành. Ảnh: PV

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đại Thanh Trần Thị Vân chúc mừng các đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng; đồng thời khẳng định, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện và cống hiến của mỗi đảng viên. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân và gia đình mà còn là niềm vui chung của Đảng bộ xã Đại Thanh, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng và tinh thần trách nhiệm cho các thế hệ cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Trần Thị Vân nhấn mạnh, trong suốt quá trình công tác, dù ở bất kỳ cương vị nào, trong thời chiến hay thời bình, các đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, đóng góp công sức, trí tuệ cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như sự phát triển của địa phương. Những đóng góp đó là tấm gương sáng để cán bộ, đảng viên, thế hệ trẻ và Nhân dân học tập, noi theo.

Lãnh đạo xã Đại Thanh trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: PV

Thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ, lãnh đạo Đảng ủy xã Đại Thanh cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị được chú trọng; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đáng chú ý, công tác giải phóng mặt bằng được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Năm 2026, xã triển khai 16 dự án, trong đó có 5 dự án trọng điểm với khối lượng công việc lớn, yêu cầu tiến độ khẩn trương. Đến nay, địa phương cơ bản hoàn thành 11/16 dự án, phấn đấu hoàn thành toàn bộ các dự án trong năm theo tiến độ Thành phố giao. Cùng với đó, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường và làm sạch dữ liệu đất đai được tăng cường. Chuyển đổi số trong hoạt động của hệ thống chính trị được đẩy mạnh...

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đại Thanh Trần Thị Vân phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PV

Theo lãnh đạo xã, những kết quả đạt được có sự đóng góp của cả hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trong đó, vai trò nêu gương, kinh nghiệm thực tiễn và sự đồng thuận của các đảng viên nhiều năm tuổi Đảng là nguồn động viên quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Thời gian tới, Đảng bộ xã Đại Thanh tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tập trung tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, trật tự xây dựng và bảo đảm an sinh xã hội. Đảng ủy xã mong muốn các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng, tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; vận động gia đình, Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, góp phần xây dựng xã Đại Thanh phát triển theo hướng đô thị văn minh, hiện đại.