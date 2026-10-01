Đảng bộ Xã Đa Phúc nghiên cứu quán triệt nghị quyết 24-NQ/TW của Bộ Chính trị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu những nội dung cốt lõi của Nghị quyết 24-NQ/TW, trong đó nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị, tinh thần tiên phong, gương mẫu, năng lực đổi mới và trách nhiệm hành động; khắc phục tình trạng sợ sai, sợ trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy công việc.

Nghị quyết đặt vấn đề xây dựng môi trường để cán bộ mạnh dạn đổi mới, chủ động đề xuất, giải quyết những vấn đề mới, vấn đề khó; đồng thời có cơ chế đồng hành, bảo vệ cán bộ dám làm vì lợi ích chung. Tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm phải được thực hiện trên cơ sở đúng chủ trương, đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật, không đồng nghĩa với làm tùy tiện hoặc vượt quá phạm vi được giao.

Đảng bộ Xã Đa Phúc nghiên cứu quán triệt nghị quyết 24-NQ/TW của Bộ Chính trị. Ảnh: Hồng Kỳ

Cùng với đó, yêu cầu gắn khuyến khích cán bộ hành động với tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Những trường hợp thuộc thẩm quyền nhưng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, không thực hiện trách nhiệm được giao cũng phải được xem xét, xử lý phù hợp. Qua đó góp phần tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, từ tâm lý e ngại sang chủ động, từ chờ chỉ đạo sang tích cực tham mưu, đề xuất.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đa Phúc Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh việc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết 24-NQ/TW không chỉ nhằm nâng cao nhận thức mà quan trọng hơn là phải chuyển hóa thành hành động cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Mỗi cán bộ, đảng viên phải phát huy vai trò nêu gương, nói đi đôi với làm, chủ động nhận nhiệm vụ khó và chịu trách nhiệm về công việc thuộc thẩm quyền.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đa Phúc Nguyễn Hồng Minh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồng Kỳ

Trong tổ chức thực hiện cần xác định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả. Đổi mới nhận thức, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực và trách nhiệm hành động; khắc phục tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm, lấy sản phẩm và hiệu quả công việc làm căn cứ quan trọng để đánh giá cán bộ.

Tiếp tục nghiên cứu, nắm vững và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và địa phương, gắn chặt công tác xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm vi phạm.

Tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong việc quán triệt, cụ thể hóa và kiểm tra thực hiện Nghị quyết; Chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, địa bàn. Qua đó, tiếp tục phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng xã Đa Phúc ngày càng phát triển, giàu đẹp