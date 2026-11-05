Đảng bộ xã Cát Tiên trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11 cho các đảng viên

Đồng chí Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cùng đồng chí Hồ Quốc Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đồng chí Ngô Văn Khảm, Chi bộ thôn 1

Đồng chí Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng dự và trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Hồ Quốc Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Thạch Nguyễn Minh Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội xã và đại diện các chi bộ có đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng.

Đồng chí Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cùng đồng chí Hồ Quốc Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cát Tiên trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

Trong đợt này, Đảng bộ xã Cát Tiên có 8 đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng được trao cho đồng chí Ngô Văn Khảm, Chi bộ thôn 1.

4 đảng viên được nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng gồm các đồng chí Phạm Văn Tuấn, Chi bộ thôn 1; Nguyễn Đức Kiêm, Chi bộ thôn 5; Dương Đinh Phượng, Chi bộ thôn 4 và Trần Xuân Đề, Chi bộ thôn Mỹ Lâm.

Đồng chí Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cùng đồng chí Thạch Nguyễn Minh Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cát Tiên trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

3 đảng viên được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng gồm các đồng chí Phạm Xuân Hiển, Chi bộ thôn Mỹ Lâm; Nguyễn Thị Thảo, Chi bộ thôn 4 và Nguyễn Đức Diện, Chi bộ thôn 2.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Hà Thị Hạnh đã trân trọng trao Huy hiệu Đảng và chúc mừng các đảng viên. Đồng chí ghi nhận, trân trọng những đóng góp, cống hiến của các đảng viên trong suốt quá trình công tác, rèn luyện và trưởng thành dưới lá cờ vẻ vang của Đảng; đồng thời khẳng định Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, cống hiến và lòng trung thành của mỗi đảng viên.

Đồng chí Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo xã Cát Tiên chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng trong đợt này

Đồng chí Hà Thị Hạnh mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong, gương mẫu, giữ vững bản lĩnh chính trị, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; tiếp tục là những tấm gương sáng về ý chí, trách nhiệm và tinh thần cống hiến để thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Dịp này, đồng chí Hà Thị Hạnh cũng ghi nhận, biểu dương những kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy và chính quyền xã Cát Tiên từ khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đến nay. Đồng chí đánh giá cao tinh thần chủ động, nỗ lực của địa phương trong thực hiện nhiệm vụ, triển khai các mô hình mới, cách làm sáng tạo, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.