Đảng bộ xã Bắc Yên: Trao tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 07/11 cho 15 đồng chí

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11 cho đảng viên trực thuộc Đảng bộ xã Bắc Yên

Đồng chí Vi Đức Thọ - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đỗ Thị Phong chi bộ bản Bắc Sơn, xã Bắc Yên

Lãnh đạo xã Bắc Yên trao huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho đảng viên Đinh Văn Thong chi bộ bản Chanh xã Bắc Yên

Lãnh đạo xã Bắc Yên trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

Trong đợt này, Đảng bộ xã Bắc Yên có 15 đảng viên vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định trao tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, trao tặng Huy hiệu Đảng cho 13 đồng chí, gồm: 1 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm, 1 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm và 10 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Truy tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đồng chí, gồm 1 Huy hiệu 60 năm và 1 Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Vi Đức Thọ - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vi Đức Thọ gửi lời chúc mừng tới các đảng viên và thân nhân gia đình được nhận phần thưởng cao quý. Đồng chí nhấn mạnh, đây không chỉ là niềm tự hào của cá nhân, gia đình các đảng viên mà còn là vinh dự của toàn Đảng bộ xã Bắc Yên. Mong muốn các đảng viên tiếp tục giữ vững, phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong, gương mẫu; tích cực đóng góp kinh nghiệm, góp phần xây dựng chi bộ, Đảng bộ xã ngày càng trong sạch, vững mạnh, đồng thời là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập, noi theo.