Với đặc thù là xã miền núi, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy xã Ba Lòng đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, phân công cấp ủy viên phụ trách các chi bộ thôn và trực tiếp xuống cơ sở để nắm tình hình, kịp thời giải quyết những khó khăn ngay tại khu dân cư. Trong quá trình làm việc với các thôn, Đảng ủy xã Ba Lòng đã chú trọng lồng ghép tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới của Trung ương và tỉnh. Qua đó, kịp thời phát hiện những nhân tố nổi bật trong lao động sản xuất, phong trào xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự; những thanh niên gương mẫu trở về địa phương sinh sống... Đây là nguồn quan trọng để cấp ủy và các tổ chức, đoàn thể của địa phương bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng. Chi đoàn các thôn cũng tập trung rà soát đoàn viên ưu tú; Hội Phụ nữ, Hội Nông dân quan tâm giới thiệu quần chúng tích cực trong các phong trào thi đua để tạo nguồn phát triển đảng viên. Đặc biệt, những đoàn viên, hội viên đang tham gia các lớp tập huấn về chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ... cũng được xem là lực lượng tiềm năng để bồi dưỡng, phấn đấu vào Đảng.

Kết nạp đảng viên mới ở Chi bộ Trạm Y tế Triệu Nguyên (xã Ba Lòng) - Ảnh: S.H

Bí thư Chi bộ thôn Mai Sơn Nguyễn Văn Chiến cho biết: Chi bộ thôn hiện có 12 đảng viên. Căn cứ chỉ tiêu được giao và tình hình thực tế, chi bộ đã xây dựng kế hoạch, phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú; đồng thời hướng dẫn quần chúng xây dựng kế hoạch phấn đấu cụ thể. Công tác tạo nguồn được chi bộ thực hiện chủ động, có sự phân công, theo dõi và giúp đỡ các quần chúng ưu tú rèn luyện, trưởng thành và xác định đúng động cơ phấn đấu vào Đảng.

Chi bộ thôn Mai Sơn hiện đang hoàn thành hồ sơ để kết nạp thêm 1 đảng viên mới. Chi bộ tiếp tục chú trọng phát hiện những nhân tố tích cực, nhất là những quần chúng trẻ có ý thức vươn lên, tích cực tham gia hoạt động của thôn và có uy tín trong cộng đồng. Bên cạnh đó, phát huy vai trò đi đầu, gương mẫu, các đảng viên trong chi bộ luôn gần gũi vận động người dân tích cực phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, bài trừ hủ tục. Qua đó tạo niềm tin trong Nhân dân, khuyến khích quần chúng tích cực rèn luyện, phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng. Các đảng viên trong chi bộ đều thể hiện tốt vai trò “hạt nhân” nòng cốt ở cơ sở, đi đầu trong mọi công việc, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Đảng bộ xã Ba Lòng hiện có 19 tổ chức đảng trực thuộc, gồm 1 đảng bộ và 18 chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã với 302 đảng viên. Từ đầu năm 2026 đến nay, Đảng bộ xã Ba Lòng đã kết nạp được 12 đảng viên mới, vượt 4 đảng viên so với chỉ tiêu 8 đảng viên được giao.

Bí thư Đảng ủy xã Ba Lòng Trần Văn Chạy cho biết, xác định phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, Đảng ủy xã Ba Lòng luôn chú trọng triển khai nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả công tác phát triển đảng viên, nhất là đảng viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thời gian tới, Đảng ủy xã Ba Lòng sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Trung ương, của tỉnh về công tác phát triển đảng viên; chỉ đạo các chi bộ rà soát, tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, nhất là lực lượng trẻ và quần chúng tại địa bàn dân cư; phát hiện và bồi dưỡng những cá nhân tiêu biểu, gương mẫu trong lao động, sản xuất và các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Bên cạnh đó, không ngừng đổi mới hình thức sinh hoạt chi bộ, phù hợp với đặc thù địa bàn, bảo đảm tính thiết thực; phát huy vai trò người uy tín tại thôn, bản trong việc vận động, giới thiệu quần chúng ưu tú. Đồng thời, tập trung củng cố chi bộ thôn, bản thực sự là “hạt nhân chính trị” ở cơ sở; nâng cao năng lực, kỹ năng của bí thư chi bộ, cấp ủy viên trong phát hiện, bồi dưỡng tạo nguồn. Đặc biệt, phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, nhất là đảng viên là người dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa, tạo sức lan tỏa và niềm tin, thu hút quần chúng phấn đấu vào Đảng.