Đảng bộ Vùng 4 Hải quân trao Huy hiệu Đảng cho 10 đảng viên

Chiều 2-11, tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Đảng bộ Vùng 4 Hải quân tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 35 năm, 30 năm tuổi Đảng cho 10 đảng viên trong Đảng bộ.

Dự lễ có Đại tá Bùi Xuân Bình - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 4 Hải quân; các đồng chí trong Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh vùng; bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc cùng hơn 200 cán bộ, đảng viên.

Tại buổi lễ, Đảng bộ Vùng 4 Hải quân đã trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho Đại tá Nguyễn Hữu Minh - Phó Chính ủy vùng; trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Đại tá Phạm Văn Kết - Phó Chủ nhiệm Chính trị vùng và 8 đồng chí.

Đại tá Bùi Xuân Bình phát biểu chúc mừng các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng.

Phát biểu chúc mừng, Đại tá Bùi Xuân Bình khẳng định: Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến bền bỉ; biểu tượng của lòng trung thành, bản lĩnh chính trị và niềm tin sắt son đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân. Các đồng chí được nhận Huy hiệu 35 năm, 30 năm tuổi Đảng luôn nêu cao trách nhiệm, gương mẫu, tận tụy, đóng góp xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, vun đắp truyền thống Vùng 4 anh hùng.

Đại tá Bùi Xuân Bình trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Hữu Minh - Phó Chính ủy vùng nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh vùng trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy vùng nhấn mạnh: Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, mỗi cán bộ, đảng viên cần không ngừng học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại. Các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy vai trò nêu gương, truyền thụ kinh nghiệm, giáo dục thế hệ trẻ; cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.