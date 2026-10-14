Đảng bộ VKSND TP Cần Thơ tạo chuyển biến bước đầu trong thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW

Ngày 13/7/2026, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 07-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”, nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ “học tập, làm theo” sang “học tập và thực hành”. Cụ thể hóa Chỉ thị, ngày 4/8/2026, Đảng ủy VKSND TP Cần Thơ ban hành Kế hoạch số 37-KH/ĐU, gắn nội dung thực hành với chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát và trách nhiệm của từng chi bộ, cán bộ, đảng viên.

Cụ thể hóa nội dung thực hành từ nhiệm vụ của từng chi bộ

Đảng ủy VKSND TP Cần Thơ xác định chất lượng thực hiện nhiệm vụ là căn cứ quan trọng để đánh giá việc học tập, thực hành theo Bác. Theo đó, nội dung thực hành được gắn với từng vị trí công tác, từ giải quyết hồ sơ đúng thời hạn, kịp thời khắc phục thiếu sót đến nâng cao chất lượng tham mưu và thái độ phục vụ Nhân dân. Cách triển khai này giúp mỗi cán bộ, đảng viên xác định rõ việc cần làm, trách nhiệm phải thực hiện và kết quả cần đạt trong công việc hằng ngày.

Đảng bộ VKSND TP Cần Thơ tổ chức học tập Nghị quyết của Đảng.

Lựa chọn đúng trọng tâm và đề cao trách nhiệm người đứng đầu

Trên cơ sở quán triệt Chỉ thị và kế hoạch thực hiện, Đảng ủy yêu cầu các chi bộ rà soát nhiệm vụ, lựa chọn khâu còn hạn chế, việc khó hoặc công việc tồn đọng để tập trung giải quyết. Nội dung đăng ký thực hành phải phù hợp với tình hình đơn vị, xác định rõ người chịu trách nhiệm, thời hạn và sản phẩm cụ thể. Đây là cơ sở để việc học tập, thực hành theo Bác gắn với yêu cầu khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng công tác.

Tại cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ ngày 28/8/2026, đồng chí Bí thư Đảng ủy tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu từng chi bộ lựa chọn nội dung thực hành sát với chức năng, nhiệm vụ; xác định công việc cụ thể, kết quả dự kiến và trách nhiệm trực tiếp của Bí thư chi bộ, người đứng đầu. Sự chỉ đạo tập trung vào khâu tổ chức thực hiện, đồng thời phát huy tính chủ động của các chi bộ trong lựa chọn cách làm phù hợp. Mỗi nội dung phải có căn cứ theo dõi, kiểm tra và đánh giá, bảo đảm nhiệm vụ được thực hiện đến cùng.

Gắn thực hành theo Bác với trách nhiệm của cán bộ Kiểm sát

Đối với cán bộ, công chức ngành Kiểm sát, học tập, thực hành theo Bác trước hết thể hiện ở việc rèn luyện phẩm chất “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”; tuân thủ thời hạn, nghiên cứu kỹ căn cứ pháp luật và đề cao trách nhiệm đối với từng quyết định nghiệp vụ. Sự thận trọng trong xem xét hồ sơ, vụ án, vụ việc và chủ động phối hợp giải quyết công việc là những yêu cầu thiết thực để phòng ngừa sai sót, nâng cao chất lượng công tác kiểm sát.

Ở từng vị trí công tác, nội dung thực hành được cụ thể hóa bằng những yêu cầu phù hợp. Cán bộ tham mưu phải nghiên cứu kỹ, đề xuất đúng trọng tâm, chủ động xử lý vấn đề khó và chịu trách nhiệm về chất lượng tham mưu. Cán bộ tiếp công dân phải tôn trọng, lắng nghe, giải thích rõ ràng và xử lý đúng quy định.

Người đứng đầu phải theo sát tiến độ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc và nhận trách nhiệm trong phạm vi được giao. Việc giải quyết công việc tồn đọng, khắc phục thiếu sót sau kiểm tra, hoàn thiện quy trình hoặc nâng cao chất lượng văn bản tham mưu là những nội dung có thể lựa chọn để thực hành và đánh giá bằng kết quả cụ thể.

Đổi mới phương pháp chỉ đạo và đánh giá bằng kết quả

Đảng ủy định hướng tổ chức thực hiện theo hướng rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và sản phẩm. Mỗi công việc phải xác định đầu mối chủ trì, người chịu trách nhiệm chính và cách thức kiểm tra. Việc phân công cụ thể giúp các chi bộ, cán bộ, đảng viên chủ động thực hiện, đồng thời tạo cơ sở để người đứng đầu theo dõi tiến độ và xử lý vướng mắc.

Nội dung học tập được gắn với lựa chọn việc cần thực hành, phân công trách nhiệm, tổ chức thực hiện và kiểm tra kết quả. Qua kiểm tra, từng chi bộ, cán bộ, đảng viên có trách nhiệm nhận diện hạn chế, kịp thời điều chỉnh; những cách làm hiệu quả được xem xét duy trì và nhân rộng. Cách tổ chức này góp phần đưa yêu cầu của Chỉ thị vào từng khâu công tác, hạn chế biểu hiện hình thức trong triển khai.

Trong đánh giá, Đảng ủy đặt trọng tâm vào tiến độ, chất lượng công việc, kết quả khắc phục hạn chế và hiệu quả phục vụ Nhân dân. Số lượng hội nghị, văn bản, bản đăng ký hoặc tên gọi mô hình không phải là thước đo chủ yếu. Việc ban hành kế hoạch phải đi đôi với theo dõi thực hiện, kiểm tra sản phẩm và duy trì nền nếp. Yêu cầu đó đề cao vai trò của Bí thư chi bộ, người đứng đầu trong chuyển nội dung đã đăng ký thành kết quả công tác.

Chuyển biến bước đầu trong tổ chức thực hiện

Qua thời gian đầu triển khai, kết quả bước đầu thể hiện ở việc Đảng ủy chủ động ban hành kế hoạch, xác định trọng tâm thực hành và yêu cầu từng chi bộ lựa chọn nội dung phù hợp với nhiệm vụ. Phương pháp chỉ đạo chú trọng hơn đến trách nhiệm, sản phẩm và kết quả; việc học tập theo Bác được gắn với giải quyết công việc cụ thể, khắc phục khâu còn hạn chế và nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Nội dung thực hành cũng gắn việc rèn luyện phẩm chất với đổi mới phương pháp làm việc, phát huy tinh thần tự học, làm việc khoa học, tiết kiệm thời gian, ứng dụng công nghệ và chủ động thích ứng với yêu cầu mới. Do thời gian triển khai chưa dài, hiệu quả ở từng đơn vị cần tiếp tục được theo dõi, kiểm tra và đánh giá qua kết quả thực hiện. Đây là cơ sở để Đảng ủy kịp thời điều chỉnh nội dung, phương pháp chỉ đạo, từng bước tạo chuyển biến đồng đều trong toàn Đảng bộ.

Duy trì nền nếp học tập và thực hành theo Bác

Thời gian tới, Đảng ủy VKSND TP Cần Thơ tiếp tục gắn việc học tập, thực hành theo Bác với sinh hoạt chi bộ và nhiệm vụ chính trị; tăng cường kiểm tra tiến độ, chất lượng thực hiện các nội dung đã lựa chọn. Trọng tâm là đề cao trách nhiệm người đứng đầu, kịp thời khắc phục những việc chưa đạt yêu cầu, duy trì và nhân rộng cách làm hiệu quả.

Với phương châm “Học để hiểu đúng - hiểu để làm đúng; làm phải có sản phẩm - sản phẩm phải tạo chuyển biến”, Đảng bộ VKSND TP Cần Thơ tiếp tục đưa việc học tập, thực hành theo Bác thành nền nếp. Kết quả thực hành phải thể hiện ở tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, chất lượng giải quyết công việc và hiệu quả phục vụ Nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm sát, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.