Đảng bộ VKSND tối cao dự Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; Bí thư, Phó Bí thư các đảng ủy trực thuộc và hơn 14.500 cán bộ, đảng viên tại 57 điểm cầu trong toàn Đảng bộ.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương. (Ảnh: Báo Nhân dân)

Dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tối cao (Hội trường tầng 3) có đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Như Hùng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy VKSND tối cao; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy VKSND tối cao và toàn thể đảng viên thuộc các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ VKSND tối cao.

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đến các điểm cầu của Đảng ủy VKSND tối cao.

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt Nghị quyết số 31-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới; Nghị quyết số 29-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 30-NQ/TW về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Kết luận số 103-KL/TW về Đề cương tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng.

Đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương quán triệt tại Hội nghị. (Ảnh: Báo Nhân dân)

Đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương quán triệt Kết luận số 106-KL/TW về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027; Quy định số 224-QĐ/TW về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh.

Đồng chí Trương Hải Long, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ quán triệt tại Hội nghị. (Ảnh: Báo Nhân dân)

Đồng chí Trương Hải Long, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Nội vụ quán triệt Kết luận số 105-KL/TW về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Cũng tại Hội nghị, đại diện Đảng ủy các đơn vị: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, VKSND tối cao, Thông tấn xã Việt Nam đã tham luận, kiến nghị và đưa ra những giải pháp, chương trình hành động nhằm cụ thể hóa, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV và các kế hoạch triển khai thực hiện của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nêu rõ, các chủ trương, quyết sách quan trọng được thống nhất tại Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV có mối quan hệ chặt chẽ, bổ sung cho nhau, cùng hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực tổ chức thực hiện và tạo chuyển biến thực chất trong hoạt động của Đảng và hệ thống chính trị.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: TTXVN)

Nêu lên một số định hướng nhiệm vụ trọng tâm, đồng chí Nguyễn Long Hải đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng khẩn trương hoàn thành việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và cụ thể hóa các văn kiện của Trung ương, kế hoạch của Đảng ủy theo hướng thực chất, sát chức năng, nhiệm vụ. Mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ đầu mối chủ trì, phối hợp, thời hạn, sản phẩm, điều kiện bảo đảm và trách nhiệm kiểm tra; thống nhất cơ chế phối hợp ngay từ đầu đối với nhiệm vụ liên quan nhiều cơ quan, tránh kéo dài do thiếu phân định trách nhiệm.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu trụ sở VKSND tối cao.

Các cấp ủy cần tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo gắn với nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị; rà soát quy chế làm việc, quy chế phối hợp, chất lượng sinh hoạt chi bộ và quy trình chuẩn bị, ban hành nghị quyết, kết luận; kịp thời khắc phục tình trạng hình thức, chậm đổi mới, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Lãnh đạo VKSND tối cao và đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tối cao.

Đồng chí Nguyễn Long Hải đề nghị, ngay sau Hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, lãnh đạo, quản lý các cấp, khẩn trương triển khai nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, quyết liệt trong tổ chức thực hiện, nghiêm túc trong kiểm tra, đánh giá, đưa các nội dung được quán triệt sớm chuyển thành kết quả cụ thể, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XIV của Đảng đề ra.