Đảng bộ VKSND tối cao dự Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; Bí thư, Phó Bí thư các đảng ủy trực thuộc và hơn 14.300 cán bộ, đảng viên dự tại 125 điểm cầu trong toàn đảng bộ.

Dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tối cao (Hội trường tầng 3) có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, đồng chí Trần Hải Quân; đồng chí Nguyễn Như Hùng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy VKSND tối cao; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy VKSND tối cao và toàn thể đảng viên thuộc các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ VKSND tối cao.

Điểm cầu tại các đơn vị thuộc VKSND tối cao (Viện Phúc thẩm 2, 3, Trường Đại học Kiểm sát, Cục 1) dự Hội nghị có cấp ủy và toàn thể cán bộ, đảng viên.

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đến các điểm cầu của Đảng ủy VKSND tối cao.

Đồng chí Trần Thanh Lâm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt Nghị quyết số 25-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 07-CT/TW. (Ảnh: TTXVN)

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt những nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về “Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới” và Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Uỷ viên BCH Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt Nghị quyết số 24-NQ/TW. (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới và Quy định của Ban Bí thư về tôn vinh, trọng dụng, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Tại Hội nghị, đại diện Đảng ủy các đơn vị: Cơ quan Ban Nội chính Trung ương; Đài Tiếng nói Việt Nam; Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam đã trình bày tham luận, nêu những giải pháp, chương trình hành động nhằm cụ thể hóa, thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị và các kế hoạch triển khai thực hiện của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhấn mạnh, những Nghị quyết, Chỉ thị được quán triệt là những chủ trương, định hướng lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đổi mới công tác tư tưởng, phát triển lý luận, hoàn thiện thể chế và thực hiện các nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu trụ sở VKSND tối cao.

Đồng chí Nguyễn Long Hải đề nghị các đảng ủy trực thuộc cần bám sát các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, kế hoạch của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương để cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan đơn vị. Tinh thần chung là rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ kết quả.

Lãnh đạo VKSND tối cao và đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tối cao.

Bên cạnh đó, phải đưa việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị vào chương trình công tác thường xuyên và lấy kết quả thực chất làm căn cứ đánh giá. Sau hội nghị này, các Đảng ủy trực thuộc không dừng ở việc ban hành kế hoạch, mà phải tổ chức ngay việc thực thi, mỗi kế hoạch cần được cụ thể hóa thành các nhiệm vụ trong chương trình công tác của cấp ủy, cơ quan, đơn vị gắn với trách nhiệm của từng đồng chí cấp ủy viên, người đứng đầu, từng bộ phận chuyên môn. Cần tăng cường kiểm tra, giám sát, sơ kết, đánh giá, kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân làm tốt, có cách làm sáng tạo hiệu quả, đồng thời chấn chỉnh những nơi triển khai chậm, hình thức thiếu thực chất.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao và đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tối cao.

Đồng chí Nguyễn Long Hải yêu cầu tiếp tục nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu và xây dựng tinh thần hành động trong toàn đảng bộ. Bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải là người đi đầu trong học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; đi đầu trong đổi mới phương pháp làm việc; đi đầu trong dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; đi đầu trong giữ gìn kỷ luật, kỷ cương và đạo đức công vụ...