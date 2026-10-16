Đảng bộ VKSND tỉnh Tây Ninh đẩy nhanh số hóa hồ sơ đảng viên

Công chức được giao nhiệm vụ tích cực số hóa hồ sơ đảng viên vào ngày thứ 7, chủ nhật.

Thực hiện “Chiến dịch 30 ngày” số hóa hồ sơ đảng viên do Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Tây Ninh phát động, Đảng ủy VKSND tỉnh đã tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương rà soát, chuẩn hóa và số hóa hồ sơ đảng viên, quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Công chức được giao nhiệm vụ tích cực số hóa hồ sơ đảng viên vào ngày thứ 7, chủ nhật.

Đảng ủy VKSND tỉnh là một trong những đơn vị có khối lượng hồ sơ lớn trong đợt cao điểm lần này, với 369 hồ sơ đảng viên.

Tính đến ngày 7/10/2026, đơn vị đã hoàn thành việc scan thô toàn bộ hồ sơ và đang tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo, bảo đảm đúng thời gian theo kế hoạch của Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đề ra.

Công chức thực hiện scan hồ sơ đảng.

Cùng với yêu cầu về tiến độ, Đảng ủy VKSND tỉnh đặc biệt chú trọng chất lượng dữ liệu, an toàn thông tin, bí mật tài liệu và việc quản lý chặt chẽ hồ sơ giấy.

Kết quả thực hiện được cập nhật hằng ngày, qua đó kịp thời nắm số lượng hồ sơ đã hoàn thành, đang xử lý hoặc cần bổ sung để điều chỉnh tiến độ phù hợp.

Công chức thực hiện scan hồ sơ đảng.

Việc số hóa hồ sơ đảng viên góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ, chính xác, phục vụ hiệu quả công tác quản lý đảng viên; đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, từng bước hiện đại hóa công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan Đảng tỉnh Tây Ninh.