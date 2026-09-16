Đảng bộ VKSND tỉnh Lào Cai trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên
Đảng bộ VKSND tỉnh Lào Cai vừa tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 2/9/2026 cho đồng chí Cao Xuân Bộ, Đảng viên, Kiểm sát viên trung cấp, Chi bộ Phòng 8. Đây là sự ghi nhận đối với quá trình phấn đấu, cống hiến liên tục hơn 30 năm của đồng chí trong công tác.
Trong không khí Lễ kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945) và Quốc khánh (02/9/1945), ngày 15/9/2026, Đảng bộ VKSND tỉnh Lào Cai đã long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 2/9/2026 cho đồng chí Cao Xuân Bộ - Đảng viên, Kiểm sát viên trung cấp, Chi bộ Phòng 8, Đảng bộ VKSND tỉnh Lào Cai.
Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, ghi nhận và đánh giá của Đảng, Nhà nước đối với tinh thần phấn đấu liên tục trong suốt hơn 30 năm công tác của đồng chí Cao Xuân Bộ.
Thay mặt Đảng ủy, Đồng chí Đỗ Đình Chữ - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh Lào Cai đã trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Cao Xuân Bộ và chúc mừng, tuyên dương những kết quả thành tích mà đồng chí đã đạt được trong hơn 30 năm qua và mong muốn đồng chí tiếp tục đóng góp nhiều thành tích hơn nữa vào sự phát triển của Chi bộ và Đảng bộ VKSND tỉnh Lào Cai.
Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/dang-bo-vksnd-tinh-lao-cai-trao-tang-huy-hieu-30-nam-tuoi-dang-cho-dang-vien-206320.html