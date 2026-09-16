Đảng bộ VKSND tỉnh Lào Cai trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên

Trong không khí Lễ kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945) và Quốc khánh (02/9/1945), ngày 15/9/2026, Đảng bộ VKSND tỉnh Lào Cai đã long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 2/9/2026 cho đồng chí Cao Xuân Bộ - Đảng viên, Kiểm sát viên trung cấp, Chi bộ Phòng 8, Đảng bộ VKSND tỉnh Lào Cai.

Đồng chí Đỗ Đình Chữ - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh Lào Cai, trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Cao Xuân Bộ.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, ghi nhận và đánh giá của Đảng, Nhà nước đối với tinh thần phấn đấu liên tục trong suốt hơn 30 năm công tác của đồng chí Cao Xuân Bộ.

Quang cảnh buổi lễ.

Thay mặt Đảng ủy, Đồng chí Đỗ Đình Chữ - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh Lào Cai đã trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Cao Xuân Bộ và chúc mừng, tuyên dương những kết quả thành tích mà đồng chí đã đạt được trong hơn 30 năm qua và mong muốn đồng chí tiếp tục đóng góp nhiều thành tích hơn nữa vào sự phát triển của Chi bộ và Đảng bộ VKSND tỉnh Lào Cai.