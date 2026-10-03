Đảng bộ Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao sơ kết công tác quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV/2026

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: toaan.gov.vn)

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng đánh giá, trong quý III, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Văn phòng có nhiều chuyển biến, ý thức trách nhiệm của các đảng viên được nâng cao, việc thực hiện các nguyên tắc sinh hoạt đảng được duy trì nền nếp. Một số nhiệm vụ chính trị chuyên môn có sự đổi mới, đặc biệt là công tác tiếp công dân.

Chia sẻ với những khó khăn của Đảng bộ Văn phòng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đề nghị nghiêm túc xem xét và bàn các giải pháp để tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác xây dựng Đảng để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; đề cao vai trò trách nhiệm của các đồng chí đảng ủy viên và các chi bộ trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị và quản lý đảng viên; đánh giá và xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tăng cường sự phối hợp với các chi bộ, đảng bộ khác trong việc thực hiện các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ chuyển đổi số.