Đảng bộ TƯ Hội LHPN Việt Nam tập trung triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên TƯ Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, chủ trì hội nghị

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên TƯ Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có: đồng chí Trần Lan Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khoá XVI; đồng chí Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Bí thư Đảng ủy TƯ Hội LHPN Việt Nam; đại diện lãnh đạo Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Hội LHPN Việt Nam.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên TƯ Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, chủ trì hội nghị

Dấu ấn toàn diện trong lãnh đạo nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng quý III

Báo cáo kết quả công tác quý III, đồng chí Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội, khẳng định tinh thần đoàn kết, chủ động, đổi mới và quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và Ban Thường vụ. Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Đảng và Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Đảng bộ TƯ Hội đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, cụ thể hóa các chỉ thị, kết luận, nghị quyết vào thực tiễn cơ quan và toàn hệ thống Hội.

Trong quý, Đảng ủy và Ban Thường vụ đã ban hành 236 văn bản chỉ đạo, điều hành, gồm 20 tờ trình, 37 báo cáo, 93 công văn, 38 quyết định, 21 thông báo kết luận, 06 nghị quyết và 07 kế hoạch, cùng nhiều hướng dẫn chuyên đề, bảo đảm sự vận hành thông suốt, kịp thời trên mọi mặt công tác.

Trên phương diện lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy đã ghi dấu ấn đậm nét trong việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hai hội nghị triển khai nghị quyết tại miền Bắc và miền Nam đã được tổ chức quy mô, bài bản, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp Hội. Đảng ủy đã chỉ đạo ban hành Báo cáo chính trị, Điều lệ Hội khóa XIV, Chương trình hành động toàn khóa cùng 7 nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Trung ương Hội.

Đặc biệt, công tác chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ được lãnh đạo bứt phá mạnh mẽ thông qua Kế hoạch số 30 về 80 ngày cao điểm xử lý các điểm nghẽn chuyển đổi số.

Đồng chí Trần Lan Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khoá XVI, phát biểu tại hội nghị

Đến nay, Đảng ủy đã chỉ đạo phối hợp với 34 tỉnh, thành phố đẩy nhanh tiến độ làm sạch dữ liệu hội viên, quyết tâm hoàn thành 100% trước ngày 30/11 để sẵn sàng kết nối vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Phong trào "Bình dân học vụ số" được triển khai sâu rộng với việc hoàn thiện Khung năng lực số, tích hợp các khóa học công nghệ trên nền tảng trực tuyến và phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia trao tặng 500 tài khoản đào tạo kỹ năng số, trí tuệ nhân tạo chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ.

Song hành cùng nhiệm vụ chuyên môn, công tác an sinh xã hội, chăm lo cho hội viên, phụ nữ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đạt được những kết quả nhân văn sâu sắc. Trước diễn biến phức tạp của bão số 4, Trung ương Hội đã kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ người dân vùng thiên tai tại nhiều địa phương. Đặc biệt, trước tinh thần dũng cảm hy sinh cứu trẻ em của cô giáo Hoàng Thị Hiền ở Nghệ An, đồng chí Bí thư Đảng ủy đã trực tiếp đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức động viên, trao Bằng khen nhằm lan tỏa mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái.

Trong quý III, các cấp Hội trong cả nước đã thăm hỏi, tặng quà cho 11.715 gia đình chính sách, 462 Mẹ Việt Nam Anh hùng, với tổng trị giá gần 10,47 tỷ đồng; đồng thời trao hơn 25,6 tỷ đồng kinh phí học bổng, quà tặng tiếp bước đến trường cho học sinh nghèo nhân dịp khai giảng năm học mới. Hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột khi có tới 33/34 tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch triển khai Đề án 2415 về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, duy trì dư nợ hoạt động ủy thác qua các ngân hàng đạt 166.678 tỷ đồng với tỷ lệ nợ quá hạn kiểm soát chặt chẽ ở mức 0,18%.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội LHPN Việt Nam, trình bày báo cáo hoạt động quý III

Các đơn vị trực thuộc như Báo Phụ nữ Việt Nam, Học viện Phụ nữ Việt Nam, Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam và Tổ chức Tài chính vi mô Tình thương TYM đều hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu chuyên môn, trong đó TYM duy trì tỷ lệ dư nợ có rủi ro chỉ 0,0081%, tiếp tục là điểm tựa an toàn cho hơn 230 nghìn hội viên nghèo.

Công tác xây dựng Đảng trong quý III được duy trì nền nếp, giữ vững kỷ cương, kỷ luật và nguyên tắc tập trung dân chủ. Về chính trị tư tưởng, Đảng ủy đã quán triệt đầy đủ Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tới 100% cán bộ, đảng viên, đồng thời chỉ đạo ban hành 07 kế hoạch thực hiện sát hợp với nhiệm vụ của Hội. Đợt sinh hoạt chính trị tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã thu hút 806 bài viết chất lượng, đạt 151% chỉ tiêu cấp trên giao.

Về tổ chức cán bộ, Đảng bộ đã tiến hành rà soát, đề xuất vị trí việc làm và biên chế giai đoạn 2027 - 2031, thực hiện nghiêm túc quy trình bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, kết nạp 17 quần chúng ưu tú vào Đảng và công nhận chính thức cho 22 đảng viên dự bị. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường với việc triển khai Nghị quyết số 05-NQ/TW của Trung ương, thực hiện giám sát thường xuyên đối với 100% tổ chức đảng trực thuộc và đội ngũ cấp ủy viên, hoàn thành kiểm tra 61 đảng viên và 1 chi bộ, giám sát 40 đảng viên và 2 chi bộ ở cấp cơ sở, góp phần ngăn chặn tiêu cực và giữ vững đoàn kết nội bộ.

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị

Quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2026

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên TƯ Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, các ý kiến đóng góp tâm huyết, thẳng thắn của các đại biểu tham dự. Đồng chí Lê Thị Thủy khẳng định, những kết quả đạt được trong quý III là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn Đảng bộ trước khối lượng công việc rất lớn và nhiều yêu cầu mới phát sinh.

Ban Chấp hành Đảng bộ hoàn toàn thống nhất với các nội dung đánh giá trong báo cáo và tiếp thu các thảo luận về 2 văn kiện mang tính then chốt: Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới" và Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với cán bộ thuộc Đảng bộ Trung ương Hội LHPN Việt Nam. Đồng chí Bí thư Đảng ủy giao Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp thu toàn diện các ý kiến thảo luận để hoàn thiện, ký ban hành và triển khai thực hiện ngay.

Nhấn mạnh quý IV là giai đoạn nước rút, có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu công tác của cả năm 2026, đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên phải nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên TƯ Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, phát biểu kết luận hội nghị

Về nhiệm vụ chính trị, toàn cơ quan cần tập trung chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công chuỗi hoạt động kỷ niệm 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, trọng tâm là Lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026, Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ hai, phát động Cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp năm 2027 và Chương trình nghệ thuật "Kết nối yêu thương". Song song đó, phải đôn đốc quyết liệt để hoàn thành 100% công tác chuẩn hóa dữ liệu hội viên trước ngày 30/11, hoàn thiện Khung năng lực số và triển khai hiệu quả các chương trình an sinh xã hội vùng biên cương, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Bí thư Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc khẩn trương rà soát toàn bộ các chỉ tiêu, chương trình công tác năm 2026, tập trung tháo gỡ dứt điểm những khâu còn chậm tiến độ. Cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa dữ liệu đảng viên và xử lý đồng bộ văn bản trên hệ thống điều hành tác nghiệp để nâng cao hiệu suất làm việc.

Đảng ủy sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chuẩn bị kỹ lưỡng phục vụ đoàn kiểm tra của Đảng ủy cấp trên, đồng thời chỉ đạo tổ chức đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên và tổng kết công tác Đảng, công tác thi đua khen thưởng năm 2026 bảo đảm thực chất, khách quan, đúng quy định.