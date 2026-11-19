Thống nhất nhận thức, thống nhất hành động, đảm bảo phù hợp với bối cảnh mới

Sáng 19/11, Đảng bộ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Dự hội nghị có:Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; đồng chí Nguyễn Hữu Chính, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam.

Cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, cấp ủy, cán bộ, đảng viên của các chi bộ và cán bộ, đảng viên, người lao động cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam.

Quang cảnh Hội nghị (Ảnh: Hoàng Bích).

Tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đã trực tiếp phổ biến, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Cụ thể gồm: Nghị quyết số 29-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 30-NQ/TW về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 31-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Nhấn mạnh ý nghĩa và những yêu cầu đặt ra từ các nghị quyết, Chủ tịch Nguyễn Khánh Ngọc cho rằng, mặc dù nhiều nội dung đã được đề cập và triển khai trước đây, song các nghị quyết lần này có nhiều điểm mới, với những định hướng và giải pháp mang tính quyết liệt, đòi hỏi phải tập trung tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Hội nghị là dịp để Đảng bộ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam cùng toàn thể cán bộ, đảng viên thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm và quyết tâm đưa các nghị quyết vào thực tiễn bằng những hành động cụ thể, thiết thực.

Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh, đây cũng là những cơ sở chính trị quan trọng để Hội Luật gia Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế và trách nhiệm trong giai đoạn phát triển mới.

Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam (Ảnh: Hoàng Bích).

Kết luận phần phổ biến, quán triệt 3 nghị quyết, đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam nhấn mạnh, đất nước đang đứng trước một giai đoạn phát triển mới. Với bề dày hơn 70 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Luật gia Việt Nam cần xác định việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết lần này là cơ hội quan trọng để tự đổi mới, phát triển, vươn lên tầm cao mới, qua đó đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc cho biết, ngày 16/10, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đảng bộ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã tham gia hội nghị theo hình thức trực tuyến.

Tuy nhiên, hội nghị lần này có ý nghĩa thiết thực hơn đối với hoạt động của Hội, bởi nội dung quán triệt gắn trực tiếp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù công tác của Hội Luật gia Việt Nam.

Từ yêu cầu đặt ra trong 3 nghị quyết, Chủ tịch Nguyễn Khánh Ngọc đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là các đồng chí cấp ủy và lãnh đạo, quản lý, cần nhận thức sâu sắc rằng yêu cầu, trách nhiệm trong giai đoạn mới đã có những thay đổi căn bản. Trên cơ sở đó, cần thống nhất nhận thức, thống nhất hành động, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Hội, bảo đảm phù hợp với bối cảnh mới.

"Từng tổ chức Đảng, từng cấp ủy, từng đơn vị phải nhận diện, đánh giá đúng mình đang ở đâu so với yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 4 cũng như các nghị quyết, văn bản khác của Đảng. Từ đó, tự đổi mới, hoàn thiện, tu dưỡng, tự rèn luyện", đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, yêu cầu tự đổi mới, tự hoàn thiện phải được cụ thể hóa bằng hành động và trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức. Mỗi cán bộ cần chủ động bổ sung những mặt còn thiếu, khắc phục hạn chế, nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ.

Đồng chí cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao, công tác đánh giá cán bộ phải gắn với kết quả và hiệu quả thực chất.

Một nhiệm vụ quan trọng khác được Chủ tịch Nguyễn Khánh Ngọc đặt ra là trẻ hóa đội ngũ, nâng cao năng lực và phát huy vai trò của lực lượng cán bộ trẻ. Đây là trách nhiệm chung của toàn Hội, đồng thời đòi hỏi từng đơn vị phải chủ động rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ, chú trọng thu hút nhân lực trẻ, người có năng lực, nhân tài; không ngừng mở rộng tư duy, đổi mới phương thức làm việc và đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong thực hiện nhiệm vụ.

Tăng cường công tác rà soát, kiểm tra, đánh giá

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Tinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Hội Luật gia Việt Nam đã phổ biến, quán triệt Kết luận số 105-KL/TW về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững; Quy định số 224-QĐ/TW về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh; Quy định số 225-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Dự thảo Chương trình hành động của Đảng uỷ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đồng chí Nguyễn Kim Tinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Hội Luật gia Việt Nam (Ảnh: Hoàng Bích).

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc cho biết, sau một buổi sáng làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, hội nghị đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc đề nghị, sau hội nghị, các chi bộ khẩn trương tổ chức quán triệt, cụ thể hóa nội dung các nghị quyết thành chương trình, nhiệm vụ phù hợp với hoạt động thực tiễn của từng chi bộ.

Trong đó, nhiều nhiệm vụ cần được triển khai ngay từ đợt sinh hoạt chi bộ tháng 12 và gắn với công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm, bảo đảm việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 đi vào thực chất, thiết thực, gắn với chức năng, nhiệm vụ của Hội Luật gia Việt Nam.

Đối với dự thảo Chương trình hành động của Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia Việt Nam thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, đồng chí yêu cầu tiếp tục rà soát, đánh giá và lấy ý kiến các chi bộ, đảng viên để hoàn thiện, bảo đảm bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong nghị quyết, đồng thời cụ thể hóa phù hợp với hoạt động của Đảng ủy và từng chi bộ.

Đặc biệt, đồng chí nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức tổ chức thực hiện nghị quyết, tăng cường công tác rà soát, kiểm tra, đánh giá nhằm kịp thời nhận diện những vấn đề phát sinh, tháo gỡ khó khăn, bảo đảm các nghị quyết được triển khai đồng bộ, hiệu quả và thực chất.