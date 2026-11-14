Đảng bộ Trung ương Hội LHPN Việt Nam: Hành trình về nguồn lắng đọng nghĩa tình nơi 'Thủ đô gió ngàn'

Đoàn công tác Đảng bộ TƯ Hội LHPN Việt Nam đến dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cùng tham dự đoàn công tác có các đồng chí: Trần Lan Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TƯ Hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khoá XVI; Nguyễn Thị Minh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy TƯ Hội, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Nguyễn Thị Thu Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy TƯ Hội, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Bí thư Đảng ủy TƯ Hội LHPN Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Hội LHPN Việt Nam.

Đoàn công tác đến dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn công tác dâng hương và thỉnh chuông tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tại vùng đất chiến khu xưa, hành trình về nguồn đưa đoàn công tác đến với Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Định Hóa tại xã Phú Đình - nơi được mệnh danh là "Thủ đô kháng chiến", trái tim của cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Dưới tán rừng Việt Bắc xanh thẳm, con đường dẫn vào Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh đèo De uốn lượn mềm mại, gợi nhắc về những năm tháng gian lao mà anh dũng, khi Bác Hồ cùng Trung ương Đảng, Chính phủ ở và làm việc, đưa ra những quyết sách mang tính bước ngoặt của lịch sử dân tộc.

Đoàn công tác dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong không gian trang nghiêm, thành kính, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đồng chí Lê Thị Thủy, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, cùng các thành viên trong đoàn công tác và đại diện Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên, cấp ủy, chính quyền xã Phú Đình đã thành kính dâng nén hương thơm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Người - vị lãnh tụ kính yêu luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho sự nghiệp giải phóng phụ nữ.

Đứng giữa mây ngàn gió núi nơi đèo De lịch sử, từng lời báo công dâng Bác vang lên mộc mạc nhưng chất chứa niềm tự hào và quyết tâm của đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng bộ Trung ương Hội trong việc không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đổi mới phương thức hoạt động, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và Nhân dân.

Đoàn công tác đến dâng hương, tham quan, tìm hiểu tại Di tích Đồi Pụ Đồn - nơi phong quân hàm Đại tướng cho đồng chí Võ Nguyên Giáp

Rời đỉnh đèo De, bước chân của đoàn công tác tiếp tục ngược dòng ký ức qua các xóm Tỉn Keo, Điềm Mặc của xã Phú Đình để tìm hiểu những địa danh lịch sử thiêng liêng. Tại di tích Đồi Pụ Đồn, nơi diễn ra lễ phong quân hàm Đại tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam cho đồng chí Võ Nguyên Giáp, câu chuyện về một thời hoa lửa hào hùng như sống dậy giữa không gian tĩnh mịch của núi rừng.

Đặc biệt, khi dừng chân tại Di tích lịch sử Bản Quyên - nơi Hội LHPN Việt Nam đặt trụ sở làm việc trong những năm kháng chiến gian khổ 1948 - 1950, cảm xúc tự hào và xúc động hiện rõ trên gương mặt mỗi thành viên trong đoàn. Đây là nơi ở và làm việc của đồng chí Hoàng Ngân (Phạm Thị Vân) - Bí thư Đảng Đoàn Phụ nữ Cứu quốc, Phụ trách Báo Phụ nữ Việt Nam và Văn phòng Hội LHPN Việt Nam. Đây cũng là nơi ra đời và phát hành số đầu tiên của Báo Phụ nữ Việt Nam (năm 1948).

Đoàn công tác đến dâng hương tại Di tích lịch sử Bản Quyên - nơi Hội LHPN Việt Nam đặt trụ sở làm việc trong những năm 1948-1950

Ngày 13/3/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm và làm việc với Ban Chấp hành Hội tại đây. Sau này, để tưởng nhớ đồng chí Hoàng Ngân, quả đồi nơi cơ quan đóng quân đã được mang tên bà (Đồi Hoàng Ngân) và địa phương cũng xây dựng trường học, phong trào mang tên Hoàng Ngân

Dưới những nếp nhà đơn sơ giữa lòng Việt Bắc năm xưa, các thế hệ cán bộ phụ nữ tiền bối đã kiên trung bám dân, bám cơ sở, vừa tăng gia sản xuất, vừa tổ chức phong trào thi đua yêu nước, vận động chị em phụ nữ hậu phương chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến. Những kỷ vật giản dị, những tư liệu quý giá nơi Bản Quyên như nhịp cầu vô hình nối liền quá khứ với hiện tại, giúp thế hệ cán bộ làm công tác Hội hôm nay cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hai chữ "cội nguồn".

Ông Phí Quốc Thuyên, BÍ thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam, dâng hương tưởng nhớ bà Hoàng Ngân, Tổng Biên tập đầu tiên của Báo Phụ nữ Việt Nam

Mỗi bước chân đi qua mảnh đất giàu truyền thống cách mạng này đều mang theo sự chiêm nghiệm sâu sắc về tinh thần vượt khó, sự gắn bó máu thịt giữa tổ chức Hội với quần chúng nhân dân - bài học quý báu vẫn còn nguyên giá trị trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới.

Không dừng lại ở những hoạt động tri ân lịch sử, chuyến công tác của Đảng bộ Trung ương Hội LHPN Việt Nam tại Thái Nguyên còn đậm dấu ấn sẻ chia và hướng về cơ sở thông qua các chương trình an sinh xã hội thiết thực. Tại trụ sở Đảng ủy xã Phú Đình, trong không khí gặp gỡ cởi mở, thân tình với cấp ủy, chính quyền địa phương và hội viên phụ nữ cơ sở, Bí thư Đảng ủy TƯ Hội, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy đã trao biển tượng trưng 100 suất quà nghĩa tình dành tặng phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đồng chí Lê Thị Thủy (bên trái), Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy TƯ Hội, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, trao biểu trưng 100 suất quà trị giá 120 triệu đồng cho Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên nhằm hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy TƯ Hội, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và đồng chí Trần Lan Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khoá XVI, tặng quà cho 28 phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Ngay sau đó, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy và Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương cùng lãnh đạo địa phương đã trao tận tay những phần quà ấm áp tới 28 phụ nữ và trẻ em vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Ánh mắt rạng rỡ của các bà, các chị vùng cao khi đón nhận sự quan tâm từ Trung ương Hội, cùng những cái nắm tay thật chặt giữa cán bộ Hội các cấp đã làm ấm lên cả không gian buổi gặp mặt, minh chứng sinh động cho tinh thần tương thân tương ái và phương châm hành động luôn hướng về cơ sở.

Cũng trong khuôn khổ hoạt động tri ân tại xóm Tỉn Keo, xã Phú Đình, đoàn công tác đã chia thành 2 tổ trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và tặng quà 2 gia đình nữ đảng viên cao tuổi tiêu biểu của địa phương. Tại ngôi nhà nhỏ ấm cúng của bà Nguyễn Thị Tập, sinh năm 1929, đảng viên 60 năm tuổi Đảng, cựu thanh niên xung phong, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy và Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ sự trân trọng trước những cống hiến thầm lặng của bà trong những năm tháng thanh xuân cống hiến cho Tổ quốc.

Trong khi đó, tại gia đình bà Ma Thị Sử, sinh năm 1939, đảng viên 60 năm tuổi Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương và Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương cùng các thành viên trong đoàn đã dành thời gian trò chuyện thân tình, lắng nghe những chia sẻ mộc mạc về cuộc sống và gửi lời chúc sức khỏe tới người nữ đảng viên kiên trung nơi vùng đất cách mạng.

Những cuộc thăm hỏi giản dị nhưng chan chứa nghĩa tình đã để lại ấn tượng sâu đậm, thắt chặt thêm tình cảm gắn bó giữa cán bộ Trung ương Hội với các thế hệ đảng viên, hội viên phụ nữ ở cơ sở.

Khép lại hành trình 2 ngày đầy ắp kỷ niệm nơi mảnh đất chiến khu xưa, chuyến về nguồn tại tỉnh Thái Nguyên thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, giàu ý nghĩa đối với mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Trung ương Hội LHPN Việt Nam. Những trải nghiệm thực tế từ vùng đất cách mạng Phú Đình không chỉ bồi đắp thêm niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của tổ chức Hội, mà còn tiếp thêm động lực để mỗi đảng viên tự soi rọi, nâng cao tinh thần trách nhiệm, cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những hành động thiết thực, hiệu quả trong từng vị trí công tác.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy và đoàn công tác thăm mô hình kinh doanh của nữ doanh nhân tỉnh Thái Nguyên

Trong chuyến công tác lần này, đoàn cũng đã đến thăm Trung tâm Thương mại và Du lịch Dũng Tân - mô hình kinh doanh tiêu biểu của nữ doanh nhân tỉnh Thái Nguyên nhằm tìm hiểu thực tiễn hoạt động và động viên tinh thần phát triển kinh tế của phụ nữ địa phương.