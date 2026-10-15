Đảng bộ TP Đà Nẵng kết nạp 4.383 đảng viên trong 9 tháng đầu năm 2026

Các đồng chí: Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Mạnh Hùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Đình Vĩnh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Ngô Xuân Thắng, Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng đồng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Ngọc Quang phát biểu kết luận hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo các cấp, các ngành chức năng chuẩn bị chu đáo và tổ chức đón tiếp, làm việc với Đoàn công tác của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Đoàn kiểm tra, giám sát số 12, số 221 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chú trọng công tác giáo dục lý luận chính trị, tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, biên giới được triển khai chủ động. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả, nhất là tiếp tục sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, tập trung vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đảm bảo thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Trong 9 tháng, toàn Đảng bộ thành phố đã kết nạp 4.383 đảng viên, đạt gần 101,2% chỉ tiêu.

Quang cảnh hội nghị.

Các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố phát triển ổn định; tốc độ tăng trưởng được cải thiện liên tục qua các quý, từ 9,31% trong quý I lên 9,66% trong quý II và đạt 11,83% trong quý III. Tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn thành phố 9 tháng đầu năm ước tăng 10,31%, đứng thứ 7/34 địa phương trong quý III và thứ 9/34 địa phương trong 9 tháng đầu năm 2026. Quy mô nền kinh tế thành phố không ngừng được mở rộng, ước đạt hơn 264.569 tỷ đồng, tăng thêm gần 34.084 tỷ đồng so với cùng kỳ…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Quang đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và cả hệ thống chính trị thành phố tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng yếu trong quý IV năm 2026: Tập trung thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026, đồng thời chuẩn bị các động lực phát triển cho năm 2027 và những năm tiếp theo, duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 12,8 - 13,6% trong quý IV để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm từ 11% trở lên.

Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm và giải ngân đầu tư công. Tập trung xây dựng Đảng, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp. Chủ động phòng, chống thiên tai, giải quyết những vấn đề dân sinh cấp thiết, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.