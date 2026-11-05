Đảng bộ thành phố Hà Nội: Liêm chính, hành động và kiến tạo phát triển

Đi đầu trong đổi mới phương thức lãnh đạo

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội, trong 1 năm qua, Đảng bộ thành phố xác định đổi mới phương thức lãnh đạo không chỉ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành mà còn kiến tạo tương lai bền vững cho Thủ đô, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước. Đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm chính trị đặc biệt mà Đảng và nhân dân giao phó cho Thủ đô.

Thành phố Hà Nội tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng vận hành và năng lực thực thi ở cơ sở. Trong ảnh: Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Điểm phục vụ hành chính công Dương Nội. Ảnh: Nguyễn Quang

Trên tinh thần đó, Đảng bộ thành phố Hà Nội đi đầu trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong kỷ nguyên mới, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trung tâm, xuyên suốt. Thành phố đồng thời tiên phong thử nghiệm có kiểm soát các mô hình mới về quản trị, thể chế, tổ chức bộ máy, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; đề cao trách nhiệm chính trị đối với kết quả thực hiện, kiên quyết khắc phục tư tưởng né tránh, sợ sai, đùn đẩy trách nhiệm.

Một dấu ấn nổi bật là bước đột phá trong đổi mới tư duy chiến lược và phương thức lãnh đạo thông qua thiết lập, vận hành cơ chế kiểm đếm nhiệm vụ theo “4 trục” (Đảng, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc).

Qua 1 năm thực hiện, cơ chế này góp phần tạo không gian điều hành thống nhất, minh bạch; giúp theo dõi tiến độ, kịp thời nhận diện và tháo gỡ những nhiệm vụ chậm, khó, liên ngành, liên cấp.

Cùng với đó, thành phố đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước kết nối các nền tảng dùng chung, dữ liệu và hệ thống báo cáo phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Qua đó, hoạt động phối hợp và quản trị thực thi ngày càng đồng bộ, thông suốt, bảo đảm rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, phát huy tính chủ động của từng khối trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đặc biệt, Thành ủy đã lan tỏa sâu rộng đến các sở, ban, ngành và xã, phường phong cách làm việc: “Đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”. Tinh thần này góp phần khơi dậy trách nhiệm, sự tận tâm, tận lực, tận hiến của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu. Qua đó, thành phố cụ thể hóa 4 cam kết hành động tại Đại hội XIV của Đảng: Đi đầu đổi mới phương thức lãnh đạo; thử nghiệm có kiểm soát các mô hình mới; chịu trách nhiệm chính trị về kết quả thực hiện; phấn đấu trở thành hình mẫu về Đảng cầm quyền hiện đại, liêm chính, hành động, kiến tạo phát triển.

Cùng với đó, Đảng bộ thành phố tập trung cụ thể hóa 52 nhiệm vụ trọng tâm theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và đồng chí Thủ tướng Chính phủ tại các buổi thăm, làm việc với Thủ đô sau Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Thường trực Thành ủy và các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, đứng đầu là đồng chí Bí thư Thành ủy tăng cường nắm bắt tình hình cơ sở, tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Các đồng chí Thường trực Thành ủy được phân công trực tiếp phụ trách, chỉ đạo và chịu trách nhiệm đối với những lĩnh vực cấp bách của thành phố như giải phóng mặt bằng, phát triển văn hóa Thủ đô, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thành phố cũng tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng vận hành và năng lực thực thi ở cơ sở. Sau hơn 1 năm triển khai, chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản hoạt động ổn định; những vướng mắc về thẩm quyền, nhân lực, quy trình, hạ tầng số và dữ liệu tiếp tục được rà soát, kịp thời điều chỉnh. Hiện cấp xã thực hiện 933 nhiệm vụ quản lý nhà nước, tăng 165 nhiệm vụ, trong đó có 153 nhiệm vụ được phân cấp và 12 nhiệm vụ được ủy quyền.

Để nâng cao hiệu quả thực thi, thành phố đề cao tính chủ động, bản lĩnh và trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, với phương châm: Đánh giá trước, chuẩn bị trước, hành động trước; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ giải trình. Công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành được triển khai theo nguyên tắc “6 rõ, 1 xuyên suốt” (rõ việc, rõ người, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm); mỗi nhiệm vụ có một đầu mối chủ trì, một cá nhân chịu trách nhiệm chính đến cùng, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất, đồng bộ từ thành phố đến cơ sở.

Đáng chú ý, các cấp ủy, chính quyền thành phố triển khai Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 23-3-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm của cán bộ, nhất là người đứng đầu trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô.

Từ những đổi mới trong tư duy và hành động, toàn hệ thống chính trị thành phố đang chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang quản trị hiện đại; từ chú trọng quy trình sang lấy kết quả làm trọng tâm; từ điều hành theo kinh nghiệm sang điều hành dựa trên dữ liệu và chuyển đổi số toàn diện. Việc ứng dụng OKR, KPI và bảng điều hành điện tử (Dashboard) trong quản trị công vụ là một trong những biểu hiện rõ nét của sự chuyển đổi này.

Thể hiện bằng chất lượng hoạt động, kết quả công việc

Thành ủy Hà Nội xác định, để quản trị một siêu đô thị, thành phố cần chuyển từ lãnh đạo bằng mệnh lệnh hành chính sang mô hình lãnh đạo hiện đại: “Đảng bộ số - Chính quyền kiến tạo - Doanh nghiệp tiên phong - Xã hội đồng thuận”. Đây là mô hình phù hợp với đặc thù Thủ đô, hướng tới tạo sức lan tỏa trong giai đoạn phát triển mới.

Với mục tiêu trở thành hình mẫu về Đảng cầm quyền hiện đại, liêm chính, hành động, kiến tạo phát triển, xứng đáng là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước, Đảng bộ thành phố quyết tâm phát huy những kết quả đạt được, đồng thời triển khai hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 15-10-2026 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới.

Trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, Ban Thường vụ Thành ủy xác định 7 nhiệm vụ theo lộ trình và 6 nhiệm vụ thường xuyên.

Trong đó, các nhiệm vụ theo lộ trình tập trung đổi mới hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy theo hướng nâng cao năng lực tham mưu chiến lược; hiện đại hóa công tác kiểm tra, giám sát, cảnh báo sớm trên nền tảng số; cụ thể hóa quy trình ban hành và tổ chức thực hiện các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Việc triển khai được thực hiện sau khi Trung ương ban hành các quy định liên quan.

Đối với 6 nhiệm vụ thường xuyên, chương trình nhấn mạnh yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND thành phố trong thực hiện chức năng quyết định và giám sát; kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, bảo đảm đồng bộ giữa văn bản của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, phát huy dân chủ, pháp quyền, tính chuyên nghiệp, khoa học, hiện đại; nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố, nhất là đại biểu hoạt động chuyên trách.

Cùng với đó, thành phố tập trung xây dựng UBND thành phố liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân; nâng cao năng lực quản trị, điều hành, bảo đảm công khai, minh bạch, kỷ luật, kỷ cương và hiệu lực, hiệu quả.

Các Đảng ủy xã, phường thực hiện nghiêm phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, bảo đảm nhân dân thực sự là chủ thể, trung tâm và thước đo hiệu quả lãnh đạo; qua đó củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Những yêu cầu trên cho thấy, đổi mới phương thức lãnh đạo trong giai đoạn mới phải được đo bằng chất lượng hoạt động, hiệu quả phối hợp và kết quả giải quyết công việc. Cùng với đó là đẩy mạnh quản trị dựa trên dữ liệu, chuẩn hóa thông tin, giảm báo cáo trùng lặp và phát huy vai trò giám sát của nhân dân.

Theo Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đăng Định, đổi mới phương thức lãnh đạo không chỉ dừng ở cách ban hành nghị quyết, kết luận mà quan trọng hơn là đổi mới khâu tổ chức thực hiện. Mỗi chủ trương phải được cụ thể hóa thành nhiệm vụ, gắn với trách nhiệm, tiến độ, sản phẩm và cơ chế kiểm tra, giám sát rõ ràng.

Đặc biệt, cần gắn thực hiện nhiệm vụ với nắm bắt tình hình, tiếp nhận, phản hồi ý kiến nhân dân; kịp thời nhận diện, tháo gỡ những điểm nghẽn, lấy hiệu quả giải quyết công việc và chuyển biến thực tế làm thước đo đánh giá.