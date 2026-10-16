Đảng bộ thành phố Hà Nội dự Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Hội nghị nhằm thống nhất cao về nhận thức và hành động đối với những chủ trương, quyết sách lớn của Trung ương; giúp cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của Nghị quyết, nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động khả thi, hiệu quả.

Hội nghị được kết nối từ điểm cầu phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội) đến trên 40 nghìn điểm cầu trong cả nước là các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; các ban, bộ, ngành, đơn vị Trung ương và các điểm cầu cấp cơ sở trên cả nước với hơn 2,72 triệu cán bộ, đảng viên tham dự. Hội nghị được phát trực tiếp trên các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các nền tảng số để nhân dân cả nước theo dõi.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tham dự Hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Q.Thái

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã tổ chức tiếp sóng hội nghị tới điểm cầu Thành ủy, điểm cầu UBND Thành phố, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Thành phố, các đảng ủy trực thuộc và các điểm cầu cơ sở.

Trong chương trình, các đại biểu Hà Nội được nghe quán triệt sáu chuyên đề liên quan đến công tác xây dựng Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, công tác cán bộ, phát huy nguồn lực phát triển và nhiệm vụ kinh tế - xã hội.

Đối với Hà Nội, đây là những nội dung gắn với yêu cầu tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có năng lực, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đối với Đảng bộ thành phố Hà Nội, việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIV được đặt trong yêu cầu tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, trách nhiệm, năng lực thực thi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô.

Theo Kế hoạch số 111-KH/TU ngày 6/10/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết phải được tiến hành nghiêm túc, bài bản, khoa học, thực chất, hiệu quả. Nội dung truyền đạt tập trung vào những điểm mới, vấn đề trọng tâm, cốt lõi, bảo đảm ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ triển khai, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thành ủy Hà Nội yêu cầu kết hợp chặt chẽ việc học tập, quán triệt với kiểm tra, đánh giá nhận thức và tổ chức thực hiện. Người đứng đầu cấp ủy các cấp chịu trách nhiệm trực tiếp về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết.

Theo Kế hoạch, sau hội nghị toàn quốc, Thành ủy Hà Nội dự kiến tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, triển khai các kế hoạch, chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIV.

Điểm cầu hội trường thành ủy Hà Nội. Ảnh; Q.Thái

Trong đó, Ban Tổ chức Thành ủy được giao chủ trì xây dựng các kế hoạch hoặc chương trình hành động thực hiện ba nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp.

Đảng ủy UBND thành phố chủ trì xây dựng kế hoạch hoặc chương trình hành động thực hiện quy định của Trung ương về đảng viên tham gia đầu tư, kinh doanh và kết luận về chiến lược thu hút, trọng dụng, phát triển nhân tài.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết tại các địa phương, cơ quan, đơn vị thuộc Đảng bộ Thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết bằng những chương trình, kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế; xác định rõ lộ trình, nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Việc triển khai nghị quyết phải gắn với những chuyển biến cụ thể trong công tác xây dựng Đảng, quản lý, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội và chất lượng phục vụ nhân dân, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.