Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ Quân khu 5 (22-11-1946 - 22-11-2026), ngày 20-11, Đảng ủy Quân sự tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình gặp mặt, giao lưu, tuyên dương đảng viên xuất sắc tiêu biểu với chủ đề “Tiếp bước truyền thống - Vững bước tương lai”.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Tại chương trình, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Đảng bộ Quân khu 5 qua phóng sự “Đảng bộ Quân khu 5 - 80 năm kiên trung và bản lĩnh”. Bên cạnh đó, chương trình tổ chức giao lưu, tọa đàm với các đảng viên tiêu biểu, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay và những việc làm thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, góp phần làm nổi bật vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên trên từng cương vị công tác, từ tham mưu, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đến thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở, địa bàn biển, đảo.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Võ Văn Viên - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh nhấn mạnh, chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Đảng bộ Quân khu 5 được hun đúc từ bản lĩnh, trí tuệ, ý chí kiên cường và sự hy sinh, cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ. Trong chặng đường vẻ vang đó, Đảng bộ Quân sự tỉnh và lực lượng vũ trang tỉnh Khánh Hòa đã có những đóng góp quan trọng.

Đại tá Võ Văn Viên phát biểu tại chương trình.

Đại tá Võ Văn Viên đề nghị thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đồng thời, đổi mới công tác lãnh đạo, tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, nhất là trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; chăm lo xây dựng đoàn kết nội bộ, giữ nghiêm kỷ luật, gắn bó mật thiết với Nhân dân và chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao giấy khen của Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh cho các đảng viên xuất sắc tiêu biểu.

Các đảng viên xuất sắc tiêu biểu tham gia tọa đàm tại chương trình.

Đại diện tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh phát biểu tại chương trình.

Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh tặng giấy khen cho 25 đảng viên đạt danh hiệu “Đảng viên xuất sắc tiêu biểu” giai đoạn 2020 - 2026. Đây là sự ghi nhận những nỗ lực, cống hiến của các cá nhân, đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, ý thức tiên phong, gương mẫu trong toàn Đảng bộ Quân sự tỉnh, tạo động lực để cán bộ, đảng viên tiếp tục phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.