Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại biểu nguyên lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Học viện Quốc phòng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các tỉnh, thành phố.

Các địa biểu tham gia buổi gặp mặt.

Về phía Quân khu 5 có Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu...

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Thiếu tướng Lương Đình Chung nhấn mạnh: Quân khu 5 là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, kinh tế và đối ngoại. Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò đó, ngay sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quan tâm xây dựng tổ chức quân sự, củng cố lực lượng cách mạng trên địa bàn. Ngày 16-10-1945, Chiến khu 5 được thành lập. Ngày 22-11-1946, Đảng bộ Quân sự Khu 5 ra đời, đặt nền móng cho quá trình xây dựng, củng cố tổ chức đảng, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với LLVT trên địa bàn.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ Quân sự Khu 5, quân và dân trên địa bàn đã phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, kiên cường bám trụ, sáng tạo trong chiến đấu, lập nên nhiều chiến công vang dội. Tiêu biểu là chiến dịch Bắc Tây Nguyên chia lửa với chiến trường Điện Biên Phủ; các chiến thắng Ba Gia, Núi Thành, Vạn Tường; Chiến dịch Tây Nguyên và Chiến dịch giải phóng Đà Nẵng. Những thắng lợi đó góp phần làm phá sản các chiến lược chiến tranh của địch, tạo thế và lực cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Thực tiễn chiến đấu trên chiến trường Khu 5 góp phần phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam, để lại nhiều bài học quý về xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, tổ chức lực lượng ba thứ quân, kết hợp tác chiến du kích với tiến công chính quy, phát huy sức mạnh tổng hợp của ba vùng chiến lược rừng núi, nông thôn đồng bằng và đô thị.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Sau ngày đất nước thống nhất, LLVT Quân khu tiếp tục thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh, bảo vệ thành quả cách mạng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội... Trong thời kỳ đổi mới, LLVT Quân khu phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Phát huy truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, giai đoạn 2025-2030, Đảng bộ Quân khu 5 xác định tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa” gắn với phương châm “5 vững”; tập trung xây dựng LLVT tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, giữ vững thế trận lòng dân, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng trong mọi tình huống.

Đoàn Văn công Quân khu 5 biểu diễn chào mừng buổi gặp mặt.

Chặng đường 80 năm xây dựng và trưởng thành đã hun đúc nên bản lĩnh chính trị, ý chí kiên cường và tinh thần đoàn kết của Đảng bộ Quân khu 5. Kế thừa những thành quả, kinh nghiệm quý báu của các thế hệ đi trước, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu hôm nay tiếp tục nêu cao trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu” hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.