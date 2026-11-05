Đảng bộ PVEP: Bồi đắp niềm tin, tiếp nối truyền thống vẻ vang của Đảng

Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy PETROVIETNAM; đồng chí Trương Quốc Lâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV PVEP; cùng đại diện cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc, cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú của Tổng công ty.

Đồng chí Trương Quốc Lâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV PVEP dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Đoàn đại biểu PVEP thành kính dâng hương tại Tượng đài các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn

Trước thềm buổi lễ, đoàn đại biểu PVEP đã thành kính dâng hương tại Tượng đài các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đồng chí Trần Quang Dũng và đồng chí Trương Quốc Lâm trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Trong không khí trang nghiêm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Đảng bộ PVEP đã tổ chức trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho 4 đồng chí: Cù Minh Hoàng, Lê Hồng Khoa, Nguyễn Văn Hưng, Hồ Sĩ Chương; trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Dương Văn Hạnh. Đây là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và đóng góp bền bỉ của các đảng viên trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và ngành Dầu khí.

Đảng ủy PVEP trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức cho đồng chí Trương Minh Huy, thuộc Đảng bộ PVEP Nam Côn Sơn.

Cũng tại buổi lễ, Đảng ủy PVEP đã trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức cho đồng chí Trương Minh Huy, thuộc Đảng bộ PVEP Nam Côn Sơn; đồng thời công bố Quyết định kết nạp Đảng đối với 6 quần chúng ưu tú gồm: Hoàng Thị Vân Anh, Nguyễn Hạnh Trang, Vũ Khắc Thái, Nguyễn Đức Huy, Trần Đăng Tú và Nguyễn Lê Trung.

Đảng ủy PVEP công bố Quyết định kết nạp Đảng đối với 6 quần chúng ưu tú.

Đại diện các đảng viên mới, đồng chí Trần Đăng Tú đã thực hiện nghi thức tuyên thệ trước cờ Đảng, thể hiện quyết tâm tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các đảng viên mới thực hiện nghi thức tuyên thệ trước cờ Đảng.

Với việc kết nạp thêm 6 đảng viên mới, Đảng bộ PVEP đã hoàn thành 100% chỉ tiêu phát triển đảng viên năm 2026. Kết quả này thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy trong công tác phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn và phát triển đội ngũ đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong toàn Tổng công ty.

Đồng chí Trương Quốc Lâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV PVEP phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Quốc Lâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV PVEP nhấn mạnh, Lễ trao Huy hiệu Đảng và kết nạp đảng viên mới được tổ chức trong thời điểm đặc biệt khi toàn ngành hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam và 20 năm thành lập PVEP. Đồng chí khẳng định, sau giai đoạn nhiều khó khăn, PVEP đã từng bước vượt qua thách thức, khẳng định năng lực quản trị và đạt những kết quả tích cực trong sản xuất kinh doanh. Tổng công ty tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, nâng cao hiệu quả thăm dò, khai thác, đồng thời mở rộng các lĩnh vực phát triển mới như điện gió ngoài khơi, thu hồi và lưu trữ carbon (CCS).

Đồng chí Trương Quốc Lâm mong muốn các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh và kinh nghiệm, là tấm gương cho thế hệ cán bộ, đảng viên trẻ noi theo. Đối với các đảng viên mới, đồng chí yêu cầu luôn ghi nhớ lời tuyên thệ, phát huy tinh thần tiên phong, trách nhiệm, đóng góp bằng những hành động cụ thể tại từng vị trí công tác. Các cấp ủy, chi bộ tiếp tục quan tâm, theo dõi, bồi dưỡng, giúp đỡ đảng viên dự bị phấn đấu trở thành đảng viên chính thức.

Đồng chí Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy PETROVIETNAM biểu dương những kết quả mà Đảng bộ PVEP đạt được trong công tác xây dựng Đảng.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy PETROVIETNAM biểu dương những kết quả mà Đảng bộ PVEP đạt được trong công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là hoàn thành sớm chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2026. Đồng chí đánh giá cao những cách làm sáng tạo, hiệu quả của PVEP trong phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, tạo nguồn phát triển đảng viên, qua đó góp phần củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức Đảng.

Quang cảnh buổi lễ.

Đồng chí Trần Quang Dũng cho biết, PETROVIETNAM đang phát triển theo định hướng tập đoàn công nghiệp - năng lượng quốc gia, song dầu khí vẫn là lĩnh vực cốt lõi, giữ vai trò trụ cột và là động lực quan trọng trong chiến lược phát triển của Tập đoàn. Trong đó, PVEP là lực lượng nòng cốt trong hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí.

Ghi nhận những kết quả tích cực của Tổng công ty, đặc biệt là tỷ lệ gia tăng trữ lượng trên sản lượng đạt trên 1, đồng chí đề nghị Đảng bộ PVEP tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, bản lĩnh vượt khó, nâng cao năng lực lãnh đạo, gắn công tác xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, góp phần viết tiếp truyền thống vẻ vang của ngành Dầu khí Việt Nam.

Các đại biểu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Lễ trao Huy hiệu Đảng, công nhận đảng viên chính thức và kết nạp đảng viên mới là hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ PVEP đối với công tác xây dựng Đảng, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn mới.

Các đại biểu tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã tham quan, sinh hoạt chính trị tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, tìm hiểu những tư liệu, hiện vật về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người, qua đó góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng cách mạng và nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên PVEP.

Một số hình ảnh tại chương trình: