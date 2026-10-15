Đảng bộ PV GAS kiện toàn nhân sự cấp ủy, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm

Ông Phan Ngọc Phúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nhà Bè trao Quyết định chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy PV GAS nhiệm kỳ 2025 – 2030 và tặng hoa chúc mừng ông Dương Trí Hội. Ảnh: PV GAS.

Ngày 12/10, Đảng bộ Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thường kỳ tháng 10/2026, đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm và thống nhất nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm.

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nhà Bè công bố Quyết định chỉ định ông Dương Trí Hội, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc PV GAS, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tiếp đó, Ban Chấp hành Đảng bộ PV GAS tổ chức Hội nghị thường kỳ tháng 10/2026. Ông Dương Trí Hội, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc PV GAS chủ trì hội nghị.

Ông Dương Trí Hội, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc PV GAS phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: PV GAS.

Về kết quả 9 tháng đầu năm, dù hoạt động sản xuất kinh doanh chịu tác động từ xung đột địa chính trị tại Trung Đông, các hệ thống khí của PV GAS vẫn vận hành ổn định; công tác bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ hoàn thành theo kế hoạch. Sản lượng khí và LNG tiếp nhận, sản xuất, tiêu thụ vượt kế hoạch 3 - 5%, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Tổng công ty chủ động bảo đảm nguồn cung khí, LNG, LPG và các sản phẩm khí khác, góp phần giữ vững an ninh năng lượng và ổn định thị trường.

Theo số liệu sơ bộ được công bố tại hội nghị, các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của PV GAS đều vượt kế hoạch. Doanh thu hợp nhất 9 tháng đạt trên 120.900 tỷ đồng, bằng 113% kế hoạch quản trị và 130% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt trên 16.600 tỷ đồng, tương ứng đạt 155% kế hoạch quản trị và 131% so với cùng kỳ. Nộp ngân sách Nhà nước hợp nhất đạt trên 7.800 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch quản trị và 129% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, PV GAS hoàn thành nâng công suất tái hóa kho LNG Thị Vải lên 288 tấn/giờ, tương đương khoảng 9,5 triệu m3 khí/ngày.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ PV GAS đã hoàn thành việc chuyển giao về trực thuộc Đảng bộ xã Nhà Bè; tổ chức đảng vận hành theo mô hình mới không bị gián đoạn. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện theo chương trình đề ra; chuyển đổi số trong công tác Đảng tiếp tục được đẩy mạnh.

Công tác quản trị doanh nghiệp được tăng cường, trong đó thu hồi công nợ và tối ưu hóa chi phí đạt kết quả tích cực; công tác đầu tư xây dựng bám sát kế hoạch, nhất là tại các dự án trọng điểm; tái cơ cấu triển khai theo phương án đã được phê duyệt.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung vào việc tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn trong sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng; bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động; đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng khí và giải ngân vốn đầu tư; hoàn thiện mô hình kinh doanh, kế hoạch 5 năm và chiến lược phát triển; tăng cường quản trị thương hiệu, quản trị rủi ro và từng bước hoàn thiện hệ thống quản trị theo các nguyên tắc của OECD.

Hội nghị thống nhất nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm trên cả hai mặt công tác. Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Đảng ủy Tổng công ty tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát và lãnh đạo các đoàn thể chính trị – xã hội.

Về sản xuất kinh doanh, Tổng công ty tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp về sản xuất, vận hành, kinh doanh, dịch vụ, đầu tư xây dựng, quản trị và tái cơ cấu, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch quản trị năm 2026, tạo tiền đề cho năm 2027 và các năm tiếp theo.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu nhất trí thông qua Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 07 ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới; đồng thời thông qua việc sửa đổi, bổ sung phân công nhiệm vụ các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thu Thảo