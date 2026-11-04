Đảng bộ phường Yên Hòa trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/2026
Sáng 4/11/2026, phường Yên Hòa long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng, 634 đảng viên được tặng và truy tặng Huy hiệu, trong đó có hai đồng chí được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng là sự kiện có ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc, thể hiện sự trân trọng, ghi nhận của Đảng đối với những đóng góp, cống hiến của các thế hệ đảng viên.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dang-bo-phuong-yen-hoa-trao-tang-huy-hieu-dang-dot-7-2026-24626110418031252.htm