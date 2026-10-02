Đảng bộ phường Vĩnh Hưng tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh dự án trọng điểm

Tập trung giải quyết những vấn đề dân sinh

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 9 tháng; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: X.S

9 tháng năm 2026, Đảng ủy phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị. Trong đó, phường đã hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Lĩnh Nam; chỉ đạo đẩy nhanh thi công, bảo đảm tiến độ phục vụ thông xe kỹ thuật đoạn 2,5 trước ngày 10-10-2026 theo chỉ đạo của thành phố. Đồng thời, tập trung giải quyết 5 điểm nghẽn gồm trật tự đô thị, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, úng ngập và vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường kiểm tra, giám sát, tạo chuyển biến rõ nét trên địa bàn.

Công tác sắp xếp tổ dân phố được triển khai, từ 65 tổ dân phố xuống còn 25 tổ dân phố, giảm 61%; đồng thời kiện toàn tổ chức đảng tại các chi bộ tổ dân phố và các chức danh ở tổ dân phố, bảo đảm đồng bộ về tổ chức bộ máy, đúng quy định và yêu cầu nhiệm vụ.

Đại biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: XS

Cùng với đó công tác an sinh xã hội, người có công và chính sách xã hội được thực hiện đầy đủ, đúng đối tượng. Phường đã chi trợ cấp bảo trợ xã hội cho 1.105 đối tượng với 8,519 tỷ đồng; cấp 865 thẻ BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội và 1.390 thẻ cho người cao tuổi; chăm lo trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ 7 trẻ đặc biệt.

Công tác giáo dục tiếp tục được quan tâm, duy trì chất lượng, phường thành lập 3 trường mới. Phường tổ chức 5 lễ hội truyền thống, đón nhận chứng nhận quốc gia về di sản Nghề làm bánh cuốn Thanh Trì. Công tác thông tin, văn hóa, thể thao được duy trì. Trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, phường kiểm tra 405 cơ sở, xử phạt 10 cơ sở với số tiền 90 triệu đồng; 11/11 chỉ tiêu tiêm chủng đạt yêu cầu, 94,4% nhân khẩu có hồ sơ sức khỏe điện tử.

Các đại biểu thảo luận sôi nổi, trách nhiệm, đưa ra nhiều giải pháp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các tháng cuối năm 2026. Ảnh: XS

Về kinh tế, đến ngày 25-9, tổng thu ngân sách đạt 720 tỷ đồng, bằng 50% dự toán; thu ngân sách phường được hưởng đạt 290,58 tỷ đồng, bằng 31%. Tổng chi ngân sách đạt 416,162 tỷ đồng. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 1.745,321 tỷ đồng, bằng 68,9% kế hoạch vốn năm 2026 và đạt 98,05% KPI giải ngân tháng 9.

Tập trung nguồn lực cho chỉnh trang, tái thiết đô thị

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận và khẳng định, công tác quản lý, chỉnh trang đô thị được tăng cường. Phường đã hoàn thành chỉnh trang 10/10 tuyến phố; xử lý 429 biển hiệu, biển quảng cáo, 831 mái che, mái vẩy và 573 trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; xử phạt vi phạm hành chính 355 triệu đồng. Đồng thời, giải tỏa 3/5 điểm chợ cóc, kinh doanh tự phát; xử lý 22 trường hợp vi phạm vệ sinh môi trường, phạt 28,5 triệu đồng. Trong kỳ, trên địa bàn không phát sinh điểm ngập úng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Đức Dũng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: XS

Phường chủ động rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các cơ sở nhà, đất, chung cư cũ và dự án chậm tiến độ. Đặc biệt, đã rà soát hiện trạng sử dụng đất, nguồn gốc đất, quy chủ, lập bản đồ phục vụ Dự án Cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị phường Vĩnh Hưng; đồng thời rà soát, chuẩn hóa danh mục 342 dự án chậm tiến độ. Đây là nội dung quan trọng trong định hướng tái cấu trúc không gian phát triển, từng bước giải quyết những tồn tại về hạ tầng, giao thông, môi trường, thoát nước, trật tự đô thị, đất đai và hạ tầng xã hội trên địa bàn.

Đối với công tác đất đai, phường hoàn thành đợt cao điểm 45 ngày làm sạch dữ liệu, huy động hơn 400 thành viên tham gia. Đến ngày 29-9, đã quét hồ sơ 26.652/28.533 thửa, xác minh chủ sử dụng 26.672 thửa, liên kết không gian 26.566 thửa, trong đó 25.790 thửa đủ thông tin.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Đức Dũng yêu cầu các phòng, ban, đơn vị tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin, bảo đảm chính xác, kịp thời, nâng cao hiệu quả xử lý công việc. Mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ người thực hiện, người chịu trách nhiệm, tiến độ và thời hạn hoàn thành.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường thông qua Nghị quyết hội nghị. Ảnh: XS

Đồng chí yêu cầu rà soát toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, phân loại thành 4 nhóm: Đã hoàn thành; có khả năng hoàn thành; chậm tiến độ và có nguy cơ không hoàn thành. Đối với những nhiệm vụ chưa hoàn thành, phải làm rõ nguyên nhân, vướng mắc, trách nhiệm và thời hạn khắc phục; đề cao trách nhiệm của cá nhân, đơn vị được giao phụ trách.

Liên quan các dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị, đồng chí Nguyễn Đức Dũng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác dân vận, chủ động đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân ngay tại khu dân cư, tổ dân phố; tăng cường nắm tình hình an ninh, trật tự từ cơ sở, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong tập hợp, phản ánh ý kiến Nhân dân.