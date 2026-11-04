Đảng bộ phường Việt Hưng trao Huy hiệu Đảng tặng đảng viên lão thành

Tại gia đình đồng chí Phạm Văn Đãi, đảng viên Chi bộ Tổ dân phố Thượng Thanh 3, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Việt Hưng Đường Hoài Nam trân trọng trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tặng đồng chí.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Việt Hưng Đường Hoài Nam trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Phạm Văn Đãi. Ảnh: PV

Đồng chí Phạm Văn Đãi sinh năm 1935. Trong quá trình công tác, đồng chí từng phục vụ trong Quân đội, sau đó đảm nhiệm nhiều cương vị tại Công ty Rau hoa quả Hà Nội và Công ty Kinh doanh tổng hợp Hà Nội. Nghỉ hưu năm 1990, đồng chí tiếp tục sinh hoạt Đảng tại địa phương. Với những đóng góp trong quá trình công tác, đồng chí được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất cùng nhiều bằng khen, giấy khen.

Phó Chủ tịch HĐND phường Việt Hưng Đinh Quang Luận trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Lê Thị Minh Đức. Ảnh: PV

Tại Tổ dân phố Việt Hưng 3, Phó Chủ tịch HĐND phường Việt Hưng Đinh Quang Luận đã trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Lê Thị Minh Đức. Đồng chí Lê Thị Minh Đức sinh năm 1949, từng tham gia lực lượng thanh niên xung phong, từng giảng dạy và quản lý tại Trường Cán bộ phụ nữ Trung ương. Đồng chí được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Huy chương Kháng chiến hạng Nhất...

Trưởng ban Xây dựng Đảng phường Việt Hưng Đinh Thị Bích Nguyệt trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Nguyễn Cung Đường. Ảnh: PV

Tại gia đình đảng viên Nguyễn Cung Đường, Chi bộ Tổ dân phố Việt Hưng 7, Trưởng ban Xây dựng Đảng phường Việt Hưng Đinh Thị Bích Nguyệt đã trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng tặng đồng chí. Đồng chí Nguyễn Cung Đường sinh năm 1938, có nhiều năm công tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo nghề cơ khí luyện kim, từng là Phó Hiệu trưởng Trường Cơ khí luyện kim, và nghỉ hưu năm 1999.

Phó Chủ tịch UBND phường Việt Hưng Nguyễn Huy Vinh trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Nguyễn Thị Bình. Ảnh: PV

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND phường Việt Hưng Nguyễn Huy Vinh trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Thị Bình, đảng viên Chi bộ Tổ dân phố Thượng Thanh 6. Đồng chí Nguyễn Thị Bình sinh năm 1945, từng đảm nhiệm công tác phụ nữ, đoàn thanh niên và ngành Y tế xã Thượng Thanh. Trong quá trình công tác, đồng chí có nhiều đóng góp cho địa phương, được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Nhì, Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Việt Hưng Nguyễn Trường Giang trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Thành Lức. Ảnh: PV

Tại Tổ dân phố Đức Giang 8, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Việt Hưng Nguyễn Trường Giang trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Thành Lức.

Phát biểu tại buổi trao tặng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Việt Hưng Đường Hoài Nam cùng các đồng chí lãnh đạo phường Việt Hưng trân trọng ghi nhận những đóng góp của các đảng viên lão thành trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời khẳng định, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất và tinh thần tiên phong, gương mẫu của các đồng chí đảng viên.

Các đồng chí là những tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, lòng trung thành với lý tưởng cách mạng và tinh thần trách nhiệm. Dù đã nghỉ hưu, các đồng chí vẫn tích cực tham gia hoạt động tại địa phương, đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền và cộng đồng dân cư; tiếp tục truyền lửa, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Lãnh đạo phường Việt Hưng kính chúc các đảng viên lão thành luôn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục là điểm tựa tinh thần và tấm gương sáng để cán bộ, đảng viên trẻ noi theo.