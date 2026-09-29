Đảng bộ phường Pleiku triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026

Đồng chí Trần Minh Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Thảo

Đảng bộ phường Pleiku hiện có 56 tổ chức đảng trực thuộc, gồm 11 đảng bộ và 45 chi bộ với gần 4.300 đảng viên. Trong 9 tháng, Đảng ủy phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong lĩnh vực kinh tế, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 404,7 tỷ đồng, bằng 135% kế hoạch tỉnh giao và 117% kế hoạch HĐND phường giao. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 7.350 tỷ đồng, bằng 70% kế hoạch. UBND phường đã ban hành Quyết định phân bổ hơn 3,6 tỷ đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, gồm 3 công trình với 9 nội dung thành phần.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng. Trong 9 tháng, Đảng ủy phường ban hành 1.754 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ; kết nạp 52 đảng viên mới, đạt 50,48% chỉ tiêu năm 2026. Tỷ lệ cài đặt Sổ tay đảng viên điện tử đạt 98,8%. Công tác tổ chức, cán bộ; sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ dân phố và trường học công lập được triển khai đúng quy trình.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phát triển đảng viên, nhất là trong lực lượng thanh niên chuẩn bị nhập ngũ năm 2026; kiện toàn đội ngũ cán bộ tổ dân phố; bố trí điểm sinh hoạt cộng đồng, hội trường tổ dân phố; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề. Các đại biểu cũng đề nghị sớm bầu tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố; tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Phương Thảo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Minh Sơn ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được; đồng thời đề nghị Đảng ủy phường Pleiku rà soát toàn diện các chỉ tiêu năm 2026, nhất là những chỉ tiêu còn khó đạt để có giải pháp thực hiện cụ thể trong những tháng cuối năm.

Trong đó, chú trọng công tác phát triển đảng viên; tiếp tục thực hiện nghiêm quy chế làm việc; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh số hóa hồ sơ, dữ liệu đảng viên; chủ động chuẩn bị công tác đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên cuối năm; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, phường cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia. Bên cạnh hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách, cần chú trọng nuôi dưỡng nguồn thu bền vững; tăng cường quản lý đô thị, trật tự xây dựng, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Phường cần tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người có công với cách mạng, đối tượng chính sách và bảo trợ xã hội, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra trong năm 2026.