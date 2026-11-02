Đảng bộ phường Phong Châu đẩy mạnh số hóa công tác Đảng

Lãnh đạo Đảng ủy phường Phong Châu (đứng ngoài cùng bên trái) chỉ đạo việc thực hiện số hóa hồ sơ đảng viên đảm bảo kịp thời, chính xác.

Triển khai chiến dịch 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh, Đảng ủy phường Phong Châu đã ban hành Kế hoạch số 61; thành lập Tổ công tác chuyển đổi số, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Cùng với đó, Đảng ủy tổ chức tập huấn, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc... nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, bảo đảm các nhiệm vụ được thực hiện gắn với sản phẩm, tiến độ và trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị.

Bám sát nhiệm vụ được giao, Ban Xây dựng Đảng phường đã tập trung rà soát, chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu và cập nhật đầy đủ thông tin đảng viên vào các trường dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0 bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”. Toàn Đảng bộ phường có hơn 2.000 đảng viên, đến thời điểm này, 100% hồ sơ đảng viên đã được cập nhật, bổ sung thông tin và số hóa.

Đồng chí Phùng Thị Hồng Chuyên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phong Châu cho biết: “Chiến dịch 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Phú Thọ được Đảng ủy phường triển khai quyết liệt, đồng bộ. Qua chiến dịch, nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy các chi, đảng bộ thực thuộc, người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức trong ngành Tổ chức xây dựng Đảng về chuyển đổi số tiếp tục được nâng lên. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành từng bước được đổi mới theo hướng chủ động, đồng bộ và dựa trên dữ liệu số, qua đó nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng”.Đảng ủy phường tích cực hướng dẫn, cài đặt và sử dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử cho toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ, giúp đảng viên dễ dàng tra cứu các nghị quyết, chỉ thị, văn bản mới của Đảng, tìm hiểu tài liệu sinh hoạt chi bộ và tham gia học tập nghị quyết trực tuyến mọi lúc, mọi nơi. Thông qua ứng dụng đã cung cấp tài liệu sinh hoạt, trao đổi thông tin, quản lý đảng viên và tổ chức sinh hoạt chi bộ trên môi trường số ngày càng đi vào nền nếp, góp phần đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức đảng ở cơ sở. Kết quả, tỷ lệ đảng viên đăng nhập, sử dụng đạt 99,37%; sinh hoạt chi bộ thường kỳ trên ứng dụng đạt 100%.

Chia sẻ việc sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử, đảng viên Nguyễn Ngọc Tài (69 tuổi), Chi bộ tổ dân phố Hà Thạch cho biết: “Thời gian đầu tôi gặp nhiều khó khăn, sau đó được hướng dẫn, rồi vài lần tự thao tác, đến giờ tôi đã sử dụng thành thạo. Việc sử dụng ứng dụng giúp tôi xem được các dữ liệu, thông tin mọi lúc mọi nơi, cập nhật nhanh các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy phường và chi bộ”.Đảng ủy phường đã chỉ đạo các chi, đảng bộ triển khai 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử; cập nhật dữ liệu các tổ dân phố mới thành lập, phân quyền cho các đồng chí bí thư chi bộ tổ dân phố. Đồng thời phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mở tài khoản cho các chi bộ để phục vụ công tác thu, nộp đảng phí trực tuyến. Đến nay đã hoàn thành rà soát hạ tầng kỹ thuật, tài khoản người dùng, đầu mối quản trị hệ thống, xây dựng phương án tập huấn, hỗ trợ người sử dụng, bảo đảm sẵn sàng triển khai các thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử ngay khi hệ thống chính thức đi vào vận hành.

Việc đẩy mạnh số hóa công tác Đảng tại phường Phong Châu bước đầu mang lại những hiệu quả thiết thực. Thời gian hội họp được rút ngắn nhưng chất lượng các cuộc họp, buổi sinh hoạt chuyên đề lại được nâng lên rõ rệt. Đội ngũ cán bộ, đảng viên được tiếp cận và rèn luyện kỹ năng số, từ đó tự tin hơn trong việc ứng dụng công nghệ vào thực tiễn đời sống và công tác chuyên môn.