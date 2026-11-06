Đảng bộ phường Mỹ Phong: Trao Huy hiệu Đảng cho 21 đảng viên

Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Thị Bé Phượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, cùng các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng.

Đồng chí Lê Thị Bé Phượng trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đảng viên.

Đợt này, Đảng bộ phường Mỹ Phong có 21 đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 9 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 7 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Lê Thị Bé Phượng trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đảng viên.

Tại buổi lễ, lãnh đạo phường trân trọng trao Huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng các đảng viên. Đây là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và những cống hiến bền bỉ của các đảng viên; đồng thời là niềm vinh dự, tự hào của gia đình, chi bộ và Đảng bộ phường.

Trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Thị Bé Phượng chúc mừng, bày tỏ sự trân trọng và tri ân sâu sắc đối với những đóng góp của các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng. Đồng chí khẳng định, các đảng viên được vinh danh là những tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, lòng trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; luôn giữ vững phẩm chất cách mạng, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác và cuộc sống.

Trao Huy hiệu 35 và 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần tiên phong, gương mẫu, tích cực đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương, góp phần giáo dục truyền thống và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.

Việc trao tặng Huy hiệu Đảng không chỉ thể hiện sự trân trọng của Đảng đối với những cống hiến của các thế hệ đảng viên, mà còn góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tin, niềm tự hào và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong xây dựng Đảng bộ phường Mỹ Phong ngày càng trong sạch, vững mạnh.