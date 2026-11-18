Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Mũi Né Lê Thanh Sơn tặng quà cho học sinh hiếu học tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026

Đoàn kết tạo nền tảng vững chắc

Phường Mũi Né được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Mũi Né, phường Hàm Tiến và xã Thiện Nghiệp. Với diện tích hơn 118 km², dân số trên 50.000 người, địa phương có thế mạnh về du lịch biển, nghề cá và sản xuất nông nghiệp. Sự đa dạng này vừa mở ra cơ hội phát triển, vừa đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác quản lý, điều hành.

Xác định ổn định tổ chức là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, Đảng ủy phường chủ động rà soát, kiện toàn các tổ chức đảng trực thuộc, gắn với sắp xếp bộ máy và phân công nhiệm vụ phù hợp. Đề án số 05-ĐA/ĐU về sắp xếp, thành lập Đảng bộ trực thuộc cơ sở và chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường được ban hành, tạo cơ sở để các tổ chức đảng sớm ổn định hoạt động, phát huy vai trò hạt nhân chính trị tại cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Mũi Né Phạm Tấn Công

Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Mũi Né cho biết, qua triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, đến nay hầu hết các chỉ tiêu đăng ký với Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều đạt và vượt kế hoạch. Trong 10 tháng năm 2026, địa phương đón hơn 1,8 triệu lượt khách; thu ngân sách đến ngày 16/10 đạt 196% dự toán. Riêng trong giải ngân vốn đầu tư công, phường Mũi Né cũng đạt tỷ lệ cao, dự kiến đến tháng 12/2026 sẽ đạt 100% kế hoạch vốn giao.

Đặc biệt, mối liên hệ giữa cấp ủy, chính quyền với người dân cũng được tăng cường thông qua các hoạt động đối thoại. Trong tháng 10/2026, tại hội nghị đối thoại với Nhân dân tổ dân phố 6, có 19 ý kiến liên quan đến đất đai, khai thác khoáng sản titan, hoạt động chợ, điện chiếu sáng, chăn nuôi và tiến độ các dự án. Những ý kiến này giúp cấp ủy, chính quyền nắm bắt tình hình thực tế, kịp thời xem xét, giải quyết các vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Kết quả địa phương đạt được là nhờ sự đoàn kết trong Đảng bộ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của Nhân dân. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Mũi Né Phạm Tấn Công

Chung sức vì sự phát triển bền vững

Với lợi thế du lịch biển, Mũi Né xác định phát triển kinh tế cần gắn với bảo vệ môi trường và gìn giữ cảnh quan. Phường chú trọng vận động doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và người dân tham gia thu gom rác tại bãi biển, trồng hoa, chăm sóc cảnh quan trên các tuyến đường. Những hoạt động tưởng chừng đơn giản ấy nhưng lại có ý nghĩa thiết thực, bởi một điểm đến sạch, đẹp không thể chỉ trông chờ vào lực lượng chuyên trách mà cần sự chung tay của cả cộng đồng. Mỗi cơ sở kinh doanh, mỗi người dân cùng nâng cao ý thức giữ gìn môi trường cũng chính là góp phần bảo vệ hình ảnh du lịch Mũi Né.

Tàu thuyền cập bến lúc sáng sớm ở Làng chài Mũi Né

Cùng với phát triển du lịch, công tác cải cách hành chính cũng được chú trọng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Trong 9 tháng năm 2026, phường đã giải quyết đúng và trước hạn 6.043/6.045 hồ sơ. Kết quả trên khẳng định nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức trong việc duy trì hoạt động ổn định, từng bước hoàn thiện phương thức làm việc và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp ngay sau khi bộ máy mới đi vào hoạt động.

Nhìn lại chặng đường từ khi thành lập cho thấy, Đảng bộ phường Mũi Né đã phát huy đoàn kết, nhanh chóng ổn định tổ chức, song song đó là sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và sự đồng thuận của Nhân dân. Tinh thần đoàn kết được thể hiện qua những việc làm gần gũi, từ lắng nghe ý kiến người dân đến chung tay bảo vệ môi trường và thực hiện các nhiệm vụ chung.

Mũi Né đã trở thành điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu của du khách trong nước và quốc tế

Phía trước, Mũi Né còn nhiều nhiệm vụ để phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường, quản lý đô thị và nâng cao đời sống người dân. Đảng bộ phường xác định tiếp tục phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, giữ mối liên hệ mật thiết với Nhân dân, lấy sự đồng thuận làm nền tảng để khai thác tốt tiềm năng, lợi thế và xây dựng địa phương không ngừng phát triển.