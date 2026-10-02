Đảng bộ phường Hoàng Mai thông qua nhiều nội dung quan trọng

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trần Oanh

Báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Lê Hiến cho biết: 9 tháng đầu năm 2026, khối lượng công việc rất lớn, nhiều nhiệm vụ mới, khó, có nội dung chưa có tiền lệ. Nhưng với sự lãnh đạo tập trung của Đảng ủy, giám sát của HĐND, điều hành của UBND, vào cuộc của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và đồng thuận của nhân dân, tình hình trên địa bàn cơ bản ổn định, nhiều nhiệm vụ lớn có chuyển biến rõ nét.

Điểm nổi bật là tổ chức bộ máy và hệ thống chính trị tiếp tục được kiện toàn. Phát triển kinh tế, thu ngân sách, đặc biệt đầu tư công tiếp tục là điểm sáng. Đến ngày 28-9, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 1.929 tỷ đồng, bằng 80,9% dự toán thành phố giao.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàng Mai Nguyễn Xuân Linh phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Trần Oanh

Đến ngày 25-9 phường đã giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 2.395 tỷ đồng, bằng 196,63% kế hoạch giao đầu năm và 78,27% kế hoạch sau điều chỉnh.

Công tác giải phóng mặt bằng có chuyển biến thực chất. Trong 9 tháng, phường đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 5 dự án, công trình trọng điểm, trong đó có các dự án kéo dài nhiều năm như Tam Trinh, Lĩnh Nam, tuyến Đồng Tàu - Giải Phóng.

Song song với đó, công tác quản lý đất đai, đô thị và xử lý các điểm nghẽn đã có chuyển biến. Chiến dịch xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai giai đoạn 2 đã hoàn thành trên 95%. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế và an sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm. Sau sắp xếp, 4/6 trường công lập đạt chuẩn quốc gia.

Cải cách hành chính và chuyển đổi số bắt đầu chuyển từ số hóa sang phục vụ quản trị. Phường đã công khai 627 thủ tục hành chính, hình thành 41 nhóm cộng đồng tại 41 tổ dân phố trên iHanoi; hỗ trợ tích hợp 28.804 tài khoản an sinh xã hội trên VNeID; tiếp tục vận hành HanoiWork, OKR/KPI và các hệ thống dùng chung.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hoàng Mai Nguyễn Lê Hiến báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026. Ảnh: Trần Oanh

Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hoàng Mai khóa I. Trong đó có Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026; phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026. Đồng thời, thống nhất chủ trương đối với các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hoàng Mai khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Hoàng Mai khóa I.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng thống nhất thông qua Đề án tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND phường; giao UBND phường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình HĐND phường xem xét, quyết nghị; thống nhất nội dung Tờ trình của UBND phường về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 và cập nhật kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị. Ảnh: Trần Oanh

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàng Mai Nguyễn Xuân Linh lưu ý, khi Nghị quyết được ban hành, các ủy viên trong Ban Chấp hành Đảng bộ phường tập trung chỉ đạo, kiểm soát, thực hiện có kết quả. Giải pháp thực hiện phải được các đơn vị cụ thể hóa. Từng cán bộ phụ trách địa bàn phải bám sát cơ sở, xuống tận khu dân cư để nắm tình hình, xử lý kịp thời nếu xảy ra sự cố...