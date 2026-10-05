Đảng bộ phường Hố Nai: Tập trung lãnh đạo theo hướng sâu sát cơ sở

Một đảng viên ở phường Hố Nai đóng góp ý kiến vào sự phát triển của địa phương.

Từ sau sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ phường Hố Nai đã thể hiện được năng lực lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nền tảng thuận lợi để Đảng bộ phường thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.

Bám sát thực tiễn để chỉ đạo

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hố Nai Nguyễn Quốc Vũ chia sẻ: Phường Hố Nai có đặc thù về tôn giáo, trong hơn 79,4 ngàn người thì có gần 69,8 ngàn tín đồ tôn giáo, 23 chức sắc, 259 tu sĩ, 540 chức việc; toàn phường có 26 cơ sở tôn giáo. Trên địa bàn phường có 2 khu công nghiệp và 1 cụm công nghiệp, thu hút số lượng lớn người lao động đến sinh sống và làm việc.

Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng bám sát tình hình thực tiễn của địa phương, sâu sát cơ sở, xử lý vấn đề ngay từ nơi phát sinh, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, tạo chuyển biến rõ nét trong cả hệ thống chính trị.

Với lợi thế có các khu, cụm công nghiệp; 248 doanh nghiệp và hơn 3,8 ngàn cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh, phường Hố Nai có điều kiện thuận lợi để phát triển thương mại, dịch vụ, công nghiệp và tạo nguồn thu ngân sách ổn định cho địa phương. Ngay sau sáp nhập, lãnh đạo phường đã tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp (DN) trên địa bàn phường. Qua đó, lãnh đạo phường vừa thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong phát triển kinh tế vừa lắng nghe những khó khăn, vướng mắc, tâm tư nguyện vọng của các DN để cùng tìm giải pháp tháo gỡ.

Lãnh đạo phường còn tổ chức chương trình “Cà phê sáng với doanh nhân” nhằm tăng cường đối thoại, nắm tình hình và phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN. Bên cạnh đó, phường tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và DN nhằm tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Với những cách làm này, chỉ trong 9 tháng của năm 2026, 3 chỉ tiêu “cứng” về phát triển kinh tế ở phường Hố Nai đã đạt kết quả “ngoạn mục”: Đến ngày 11-9, phường Hố Nai thu ngân sách nhà nước hơn 374,6 tỷ đồng, đạt 102,12% kế hoạch năm 2026; thành lập mới 140 DN, đạt 200% chỉ tiêu của năm 2026; giải ngân vốn đầu tư công đạt 96,87% kế hoạch 9 tháng của năm 2026.

Quy tụ sức mạnh của cả hệ thống

Trên các lĩnh vực khác, phường Hố Nai cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Như tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 97,7% (mục tiêu nghị quyết là 96%); kết nạp 35/32 đảng viên, đạt 109% chỉ tiêu kế hoạch năm; 100% đơn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo đã xử lý xong. Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường duy trì tiếp công dân vào đầu giờ làm việc các ngày trong tuần và tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 và 30 hằng tháng theo quy định.

Phường Hố Nai cũng đã tổ chức 3 hội nghị đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND phường với cán bộ, công chức phường; với các chi bộ, khu phố; với đoàn viên, thanh niên trên địa bàn phường. Qua đối thoại, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc và chỉ đạo giải quyết các kiến nghị thuộc thẩm quyền, góp phần tạo đồng thuận và ổn định tình hình tại cơ sở.

“Trong 9 tháng của năm 2026, Đảng ủy phường Hố Nai đã kết nạp 15/35 đảng viên là người có đạo (đạt 42,8%). Đây là lực lượng quan trọng, góp phần tăng cường sự hiện diện của tổ chức Đảng trong cộng đồng dân cư có đông đồng bào Công giáo; đồng thời tạo cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với chức sắc, chức việc, tín đồ và nhân dân”. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hố Nai ĐỖ THỊ HÒA BÌNH

HĐND phường đã ban hành 32 nghị quyết theo thẩm quyền, làm cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

Đảng bộ phường Hố Nai có gần 1,1 ngàn đảng viên, trong đó có 281 đảng viên là đồng bào có đạo. Với đặc thù về tôn giáo, cấp ủy địa phương đã quy tụ được sự đoàn kết, sức mạnh, phát huy vai trò của đảng viên là đồng bào có đạo trong tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, tín đồ và nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, công tác an sinh xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng đời sống văn hóa và thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Đảng viên Thân Anh Vũ, Trưởng khu phố 6, phường Hố Nai bộc bạch: “Là người theo tôn giáo, đồng thời là đảng viên, đó là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao của chúng tôi. Trong sinh hoạt tôn giáo, đảng viên có đạo luôn giữ gìn và thực hiện tốt các giá trị đạo đức, “sống tốt đời, đẹp đạo”. Trong công tác Đảng và sinh hoạt Đảng, giữ gìn nghiêm những quy định của người đảng viên; đoàn kết, gương mẫu trong công việc và cuộc sống; là cầu nối góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân và đồng bào có đạo một cách phù hợp, gần gũi và hiệu quả”.

Còn đảng viên Hoàng Thị Thúy, Chi bộ khu phố 1 cho rằng: Đảng viên và quần chúng nhân dân phường Hố Nai rất vui mừng trước sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với đời sống nhân dân và đảng viên là đồng bào có đạo. Sự quan tâm, lắng nghe và tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền là nguồn động viên để đảng viên, nhân dân đoàn kết xung quanh sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, nỗ lực hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao.

Khi cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng chung ý chí, khát vọng dựng xây quê hương, đất nước, đó chính là mạch nguồn quyết định trong xây dựng phường Hố Nai ngày càng phát triển vững mạnh.