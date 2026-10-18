Đảng bộ phường Dương Nội quán triệt Chỉ thị số 07-CT/TW, gắn học tập và thực hành

PGS.TS. Đỗ Xuân Tuất truyền đạt nội dung Chỉ thị số 07-CT/TW tại hội nghị. Ảnh: Thùy Dương

Tại hội nghị, PGS.TS. Đỗ Xuân Tuất, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng đã truyền đạt những nội dung cốt lõi của Chỉ thị số 07-CT/TW. Báo cáo viên phân tích ý nghĩa, yêu cầu và những điểm mới trong việc đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Điểm nhấn của Chỉ thị số 07 là chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động, từ học tập sang thực hành, đưa tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách của Bác vào từng công việc cụ thể, gắn với chức trách, nhiệm vụ của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên. Việc học tập và làm theo Bác không chỉ dừng lại ở nhận thức hay các phong trào thi đua, mà cần được thể hiện bằng kết quả công việc, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả phục vụ nhân dân.

Quang cảnh đại biểu tham dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Chỉ thị số 07-CT/TW. Ảnh: Thùy Dương

Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng cần chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện với nhiệm vụ, giải pháp và tiêu chí đánh giá rõ ràng; đưa việc học tập, thực hành theo Bác trở thành nền nếp trong sinh hoạt Đảng, văn hóa công sở và hoạt động thực thi công vụ. Quá trình triển khai cần gắn với việc thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng, trong đó có Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Một yêu cầu quan trọng được nhấn mạnh tại hội nghị là lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ, chất lượng sản phẩm công việc và hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo đánh giá cán bộ, đảng viên. Cùng với đó, mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy vai trò nêu gương, nâng cao tinh thần gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của người dân. Việc ứng dụng công nghệ số, đổi mới phương thức tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả cũng là những giải pháp quan trọng nhằm đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu.

Thông qua hội nghị, Đảng bộ phường Dương Nội tiếp tục nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ; tạo cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng cụ thể hóa Chỉ thị số 07 thành những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với thực tiễn địa phương.