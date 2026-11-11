Đảng bộ phường Đồng Hới: Vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2026

Đảng viên tuổi 18 vừa được kết nạp tại Đảng bộ Trường THPT Đào Duy Từ (Đảng bộ phường Đồng Hới) - Ảnh: P.V

Kết quả, 10 tháng năm 2026, toàn Đảng bộ đã kết nạp 160 đảng viên mới, đạt 100,6% kế hoạch, hoàn thành vượt chỉ tiêu năm 2026. Lực lượng được bồi dưỡng kết nạp Đảng nhiều nhất là trong Đoàn Thanh niên, giáo viên, lực lượng vũ trang...

Đảng bộ phường Đồng Hới là một trong những đơn vị có quy mô lớn nhất tỉnh với 106 tổ chức đảng trực thuộc (gồm 35 đảng bộ cơ sở và 71 chi bộ), với 8.696 đảng viên.

Trưởng ban Xây dựng Đảng Đảng ủy phường Đồng Hới Hà Quốc Vương Anh cho biết: Thời gian tới, Đảng bộ tiếp tục chủ động rà soát, bổ sung nguồn phát triển Đảng cho năm 2027. Từ đó, bảo đảm 100% tổ chức đảng trực thuộc có nguồn và kết nạp được đảng viên hằng năm; phấn đấu trong giai đoạn 2026-2030, Đảng bộ phường kết nạp được từ 795 đảng viên trở lên, bình quân hằng năm kết nạp 159 đảng viên mới.