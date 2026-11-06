Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Xây dựng Đảng phường Đoàn Kết đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tặng Huy hiệu Đảng và truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026. Theo đó, đợt này, Đảng bộ phường Đoàn Kết có 15 đảng viên được tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng, gồm: 1 đảng viên được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên được tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 5 đảng viên được tặng, truy tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 5 đảng viên được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Đào Thị Lan Anh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Đoàn Kết trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Hoàng Kim Thuật - Chi bộ Tổ dân phố 1.

... trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đảng viên Pờ Go Sừ - Chi bộ Tổ dân phố số 8.

Đồng chí Trần Đình Tiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Đồng chí Hoàng Đại Thắng - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Đoàn Kết trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Đồng chí Trần Đình Tiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ phường, đồng chí Đào Thị Lan Anh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Đoàn Kết chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những đóng góp quý báu các đảng viên được trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng dịp này. Đồng thời khẳng định: đây là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của các đồng chí; là niềm vinh dự, tự hào của mỗi đảng viên, gia đình và toàn Đảng bộ phường.

Đồng chí Đào Thị Lan Anh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Đoàn Kết phát biểu tại buổi lễ.

Nhấn mạnh, trong giai đoạn hiện nay, Đảng bộ phường đang đứng trước những yêu cầu nhiệm vụ mới, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân, Bí thư Đảng uỷ phường Đoàn Kết mong muốn và tin tưởng các đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng với bề dày kinh nghiệm và uy tín sẽ tiếp tục quan tâm, đóng góp ý kiến xây dựng đảng, xây dựng chính quyền; tiếp tục vận động con cháu, nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

Đồng thời đề nghị: cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội cần thường xuyên quan tâm thăm hỏi, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của các đảng viên, nhất là các đảng viên cao tuổi, sức khỏe yếu, có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ trân trọng, biết ơn và học tập các thế hệ đi trước, phát huy năng lực, phẩm chất, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đảng viên 60 năm tuổi Đảng Hoàng Kim Thuật phát biểu cảm tưởng tại buổi lễ.

Phát biểu cảm tưởng tại buổi lễ, đảng viên Hoàng Kim Thuật - đảng viên 60 năm tuổi Đảng ở Tổ dân phố số 1 bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi nhận Huy hiệu Đảng; trân trọng cảm ơn sự ghi nhận của Đảng, nhà nước, của cấp uỷ chính quyền các cấp đối với những cống hiến của mỗi đảng viên trong suốt quá trình công tác. Đây là động lực để các đảng viên tiếp tục sống, cống hiến, phát huy phẩm chất đạo đức, ý chí của người đảng viên; nêu gương để giáo dục con cháu noi theo.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ phường Đoàn Kết chúc mừng các đảng viên được tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng.