Đảng bộ phường Ba Đình kiện toàn tổ chức chi bộ trực thuộc

Lãnh đạo Đảng ủy phường Ba Đình chụp ảnh cùng bí thư 14 chi bộ mới được thành lập. Ảnh: PV

Trưởng ban Xây dựng Đảng Phạm Thu Hường đã công bố các quyết định kết thúc hoạt động Đảng bộ các cơ quan Đảng và Đảng bộ UBND phường, đồng thời thành lập 14 chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường theo mô hình mới.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ba Đình Phạm Quang Thanh, nhấn mạnh việc sắp xếp tổ chức Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng, tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy phường đối với các cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Phạm Quang Thanh yêu cầu các chi bộ khẩn trương tiếp nhận tổ chức Đảng, đảng viên, hồ sơ, tài liệu; duy trì nền nếp sinh hoạt theo Điều lệ Đảng và các quy định hiện hành, không để việc chuyển đổi mô hình làm gián đoạn công tác Đảng, ảnh hưởng đến nhiệm vụ chuyên môn.

Cùng với đó, cấp ủy, bí thư chi bộ cần phát huy vai trò hạt nhân chính trị, giữ vững đoàn kết, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Các chi bộ chú trọng công tác chính trị, tư tưởng; quản lý, rèn luyện đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát, gắn công tác xây dựng Đảng với cải cách hành chính, chuyển đổi số và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ba Đình Phạm Quang Thanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Thay mặt các chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ba Đình Võ Hồng Vinh tiếp thu ý kiến chỉ đạo, và khẳng định các chi bộ sẽ tập trung xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; duy trì nền nếp sinh hoạt, đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng thảo luận, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn.

Đồng chí Võ Hồng Vinh cũng cho biết, các chi bộ sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tổ chức, quản lý sinh hoạt; tăng cường giáo dục, kiểm tra, giám sát đảng viên, phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu và chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Việc kiện toàn tổ chức đảng nhằm giúp các chi bộ sớm ổn định, hoạt động nền nếp, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, góp phần xây dựng Đảng bộ phường Ba Đình trong sạch, vững mạnh.