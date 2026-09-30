Đảng bộ Phân Bón Miền Nam tổ chức Hành trình về nguồn năm 2026

Tham gia chương trình có ông Lê Minh Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường Bàn Cờ; bà Phạm Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Bàn Cờ; ông Nguyễn Văn Tình, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bắc Gianh.

Về phía Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam có ông Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty; ông Đỗ Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty cùng các thành viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, chi ủy các chi bộ trực thuộc và 110 đảng viên thuộc Đảng bộ Công ty.

Nâng cao nghiệp vụ, bồi đắp truyền thống

Trong khuôn khổ Hành trình về nguồn năm 2026, Đảng bộ Công ty tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nhằm trang bị, cập nhật và nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát và các cán bộ được phân công thực hiện nhiệm vụ tại Đảng ủy Công ty và các chi bộ trực thuộc. Nội dung tập huấn hướng tới việc tăng khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn tại từng tổ chức đảng, đơn vị.

Ông Đỗ Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, gắn với nhiệm vụ chính trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Đỗ Văn Tuấn nhấn mạnh công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra; không chỉ nhằm phát hiện, xử lý vi phạm mà quan trọng hơn là chủ động phòng ngừa, cảnh báo, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót từ sớm, từ xa. Với Đảng bộ Công ty, công tác này cần gắn chặt với nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh, công tác cán bộ, quản lý tài chính, tài sản và việc chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Ông Đỗ Văn Tuấn cũng yêu cầu đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát chủ động nghiên cứu, vận dụng kiến thức vào thực tiễn; nâng cao chất lượng tham mưu, đổi mới phương pháp kiểm tra, giám sát theo hướng chủ động, có trọng tâm, trọng điểm và sát với nhiệm vụ của từng đơn vị.

Bà Phạm Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Bàn Cờ trực tiếp trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát

Lớp tập huấn góp phần nâng cao kỹ năng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tại các tổ chức đảng, đơn vị

Ông Lê Trần Chí và ông Nguyễn Văn Mến được kết nạp vào Đảng

Bà Phạm Lan Hương trực tiếp trao đổi, hướng dẫn các nội dung trọng tâm về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, từ nguyên tắc, phương pháp, quy trình, thẩm quyền đến những kỹ năng cần thiết trong quá trình tổ chức thực hiện. Thông qua các tình huống thực tiễn, học viên có thêm cơ sở để nhận diện, phòng ngừa, nhắc nhở và chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, đồng thời nâng cao khả năng vận dụng nghiệp vụ vào công việc tại từng tổ chức đảng, đơn vị.

Bên cạnh nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ, Hành trình về nguồn năm 2026 gắn với nhiều hoạt động giáo dục truyền thống. Điểm nhấn là lễ kết nạp đảng viên mới tại Khu di tích Kim Liên, Nghệ An. Hai quần chúng ưu tú được kết nạp gồm ông Lê Trần Chí, Chi bộ Văn phòng và ông Nguyễn Văn Mến, Chi bộ Nhà máy Phân bón Hiệp Phước - Bao Bì. Việc tổ chức lễ kết nạp tại quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh góp phần tạo thêm ý nghĩa giáo dục chính trị, truyền thống đối với các đảng viên tham gia chương trình.

Đoàn Phân Bón Miền Nam dâng hoa tại Cụm di tích Hoàng Trù - quê ngoại Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hoạt động tại Nghệ An tiếp tục với chuyến thăm cụm di tích Hoàng Trù - quê ngoại Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi đoàn tìm hiểu những dấu ấn gắn với quê hương của Người. Qua đó, cán bộ, đảng viên có thêm dịp ôn lại truyền thống, bồi đắp ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Đoàn Phân Bón Miền Nam dâng hoa, viếng mộ cố Tổng Bí thư Trần Phú tại Hà Tĩnh

Đoàn Phân Bón Miền Nam tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Tại Hà Tĩnh, đoàn viếng mộ cố Tổng Bí thư Trần Phú và dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, tưởng niệm 10 nữ thanh niên xung phong anh hùng. Những hoạt động này giúp cán bộ, đảng viên hiểu thêm về những dấu mốc, con người trong lịch sử cách mạng, đồng thời thể hiện sự tri ân đối với những đóng góp, hy sinh của các thế hệ đi trước.

Đồng hành cùng nông nghiệp và người dân Bắc Gianh

Bên cạnh các hoạt động về nguồn, chương trình dành một phần nội dung cho hoạt động đồng hành cùng địa phương. Đảng ủy Công ty có buổi gặp gỡ, làm việc với Đảng ủy phường Bắc Gianh và ký kết chương trình “Phân bón Miền Nam - Đồng hành xanh cùng Nông nghiệp Bắc Gianh”. Nội dung phối hợp tập trung hỗ trợ phân bón và tư vấn kỹ thuật thâm canh lạc, khoai lang, gắn thế mạnh của doanh nghiệp với nhu cầu sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

Ông Đỗ Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty nhấn mạnh việc đồng hành, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp tại phường Bắc Gianh

Lễ ký kết chương trình “Phân bón Miền Nam - Đồng hành xanh cùng Nông nghiệp Bắc Gianh”

Tham gia ký kết có ông Đỗ Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam; bà Trần Ngọc Hương, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường Bắc Gianh và ông Hồ Thanh Sỹ, Giám đốc HTX Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp Hồng Sa. Sự phối hợp giữa doanh nghiệp, chính quyền địa phương và hợp tác xã tạo cơ sở để triển khai các nội dung hỗ trợ trực tiếp cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Đảng ủy Công ty CP Phân Bón Miền Nam trao quà cho các gia đình chính sách và học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại phường Bắc Gianh

Từ hoạt động hỗ trợ sản xuất, chương trình mở rộng sang các nội dung hướng tới cộng đồng. Đảng ủy Công ty trao 50 suất quà cho 50 gia đình chính sách và 20 suất học bổng cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổng giá trị 120 triệu đồng, góp phần sẻ chia với các gia đình chính sách và học sinh trên địa bàn Bắc Gianh.

Đoàn Phân Bón Miền Nam dâng hương, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến và dâng hương tại Khu di tích Bến phà Gianh

Các hoạt động về nguồn tại Quảng Bình được tiếp tục với lễ dâng hương, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến và dâng hương, tưởng niệm tại Khu di tích Bến phà Gianh. Qua đó, chương trình gắn thêm với những địa danh, sự kiện và dấu ấn lịch sử của đất nước.

Bên cạnh chuỗi hoạt động tập huấn, về nguồn và hướng tới cộng đồng, chương trình Gala Dinner tại Quảng Bình tạo không gian giao lưu, chia sẻ giữa cán bộ, đảng viên tham gia hành trình, góp phần tăng cường sự gắn kết trong đoàn.

Chương trình Gala Dinner tại Quảng Bình tạo không gian giao lưu, tăng cường gắn kết giữa các thành viên tham gia Hành trình về nguồn 2026

Đoàn Phân Bón Miền Nam dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Hang Tám Cô

Chương trình tại Quảng Bình tiếp tục với hoạt động tham quan, dâng hương tại Khu di tích Hang Tám Cô và tham quan Động Thiên Đường. Sự kết hợp giữa điểm đến lịch sử và cảnh quan thiên nhiên góp phần làm phong phú nội dung Hành trình về nguồn năm 2026.

Thông qua chuỗi hoạt động tập huấn nghiệp vụ, kết nạp đảng viên, giáo dục truyền thống, tri ân và đồng hành cùng địa phương, Hành trình về nguồn năm 2026 góp phần bồi đắp truyền thống, nâng cao tinh thần trách nhiệm và tăng cường sự gắn kết trong đội ngũ cán bộ, đảng viên Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.