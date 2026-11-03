Đảng bộ PETROVIETNAM: Thống nhất hành động, phát huy giá trị văn hóa doanh nghiệp

Đồng chí Trần Quang Dũng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn sinh hoạt tại Chi bộ Ban Tuyên giáo - Truyền thông, trực thuộc Đảng bộ Bộ máy QL&ĐH PETROVIETNAM.

Tại kỳ sinh hoạt, các chi, đảng bộ đã cùng điểm lại những kết quả nổi bật của PETROVIETNAM trong 9 tháng đầu năm, trao đổi về nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026, đồng thời quán triệt tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV và kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn lần thứ VI (mở rộng).

Đồng chí Trần Bình Minh - Ủy viên BTV Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn sinh hoạt tại Chi bộ Ban Khoa học công nghệ và Chuyển đổi số, trực thuộc Đảng bộ Bộ máy QL&ĐH PETROVIETNAM.

Trong bối cảnh thị trường năng lượng có nhiều biến động, PETROVIETNAM tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, đạt tổng doanh thu gần 1,2 triệu tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch năm trước 3 tháng và tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng STATE 100 năm 2026. Những thành tựu trong triển khai các dự án năng lượng trọng điểm, hợp tác quốc tế, chuyển đổi số và phát triển thương hiệu đã góp phần khẳng định vị thế, vai trò của Tập đoàn trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Đồng chí Phạm Tuấn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Thành viên HĐTV Tập đoàn sinh hoạt tại Chi bộ Ban Chiến lược, trực thuộc Đảng bộ Bộ máy QL&ĐH PETROVIETNAM.

Từ những kết quả đạt được, các chi, đảng bộ đã tập trung trao đổi về trách nhiệm của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh; nâng cao hiệu quả phối hợp, tháo gỡ khó khăn, bảo đảm an toàn, chất lượng và tiến độ công việc. Đồng thời, tăng cường nhận thức về định hướng phát triển của Tập đoàn trong các lĩnh vực công nghiệp - năng lượng, đổi mới sáng tạo, hợp tác quốc tế và chuẩn bị nguồn lực điện hạt nhân.

Đảng bộ PV Power quán triệt các nội dung sinh hoạt chi bộ thông qua Bản tin sinh hoạt chi bộ tháng 11/2026.

Gắn với các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống PETROVIETNAM (27/11/1961 - 27/11/2026), các chi, đảng bộ đã chú trọng triển khai Chiến lược nâng tầm văn hóa PETROVIETNAM giai đoạn 2026-2030, hướng tới đưa các giá trị văn hóa thấm sâu vào công tác lãnh đạo, quản trị và thực thi nhiệm vụ, chuyển hóa thành năng lực tổ chức, hiệu quả công việc và lợi thế cạnh tranh.

Đảng bộ PVMR tổ chức sinh hoạt chi bộ tháng 11/2026.

Tại buổi sinh hoạt, các cán bộ, đảng viên được quán triệt yêu cầu đưa văn hóa trở thành nền tảng trong công tác lãnh đạo, quản trị và thực thi nhiệm vụ. Trong đó, chú trọng xây dựng văn hóa nêu gương, văn hóa quản trị biến động, văn hóa số, văn hóa phối hợp trong thực thi nhiệm vụ và văn hóa biết ơn, hướng tới môi trường làm việc minh bạch, kỷ cương, hiệu quả và gắn kết.

Sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ PVChem.

Các chi, đảng bộ cũng đã trao đổi về việc phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, trong thực hiện các giá trị văn hóa PETROVIETNAM. Tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật, tác phong chuyên nghiệp và sự phối hợp trong công việc được nhấn mạnh nhằm chuyển hóa các giá trị văn hóa thành hành động cụ thể, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tại từng cơ quan, đơn vị.

Sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ PVU.

Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm thông qua việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định mới của Trung ương; đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi bộ, gắn công tác xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ VPI.

Thông qua kỳ sinh hoạt, các chi, đảng bộ tiếp tục củng cố sự thống nhất về nhận thức và hành động, phát huy tinh thần “Một đội ngũ - Một mục tiêu”, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống 65 năm xây dựng và phát triển. Qua đó, nâng cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong gìn giữ, lan tỏa các giá trị văn hóa, góp phần xây dựng PETROVIETNAM phát triển bền vững, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Sinh hoạt chi bộ tại Chi bộ PVNDB.

Sinh hoạt chi bộ tại Chi bộ Ban QLDA ĐLDK Thái Bình 2.