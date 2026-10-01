Đảng bộ PETROVIETNAM: Tăng tốc thực hiện nhiệm vụ năm 2026

Tiếp tục thực hiện yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đợt sinh hoạt tháng 10/2026 đặt mục tiêu việc gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; đồng thời trao đổi, thảo luận những vấn đề thực tiễn của đơn vị.

Kỳ sinh hoạt chi bộ tháng 10/2026 là thời điểm để toàn Đảng bộ PETROVIETNAM tăng tốc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026.

Trong thời điểm bước vào quý cuối năm, với chủ đề “Tăng tốc - 2026 về đích trước kế hoạch”, Đảng bộ PETROVIETNAM khẳng định quyết tâm tập trung nguồn lực, phát huy trí tuệ tập thể nhằm góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, tạo động lực để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Quyết tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch

Bên cạnh các nội dung thường kỳ, các chi bộ tập trung thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị; trao đổi, thảo luận các giải pháp để tăng tốc hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Đồng chí Lê Ngọc Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn và đồng chí Vũ Đào Minh - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn sinh hoạt tại Chi bộ Ban Thăm dò Khai thác Dầu khí, kỳ sinh hoạt tháng 9/2026.

Từ đặc điểm, vai trò của từng đơn vị, đợt sinh hoạt hướng tới những giải pháp phù hợp, phát huy vai trò của tổ chức Đảng và tính chủ động của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trong đó, trọng tâm của kỳ sinh hoạt tới là triển khai Nghị quyết số 7320/NQ-CNNL ngày 21/8/2026 về chương trình hành động của Tập đoàn thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; quán triệt chương trình hành động, góp phần làm rõ yêu cầu, trách nhiệm của các đơn vị đối với mục tiêu tăng trưởng chung của PETROVIETNAM.

PETROVIETNAM tập trung các giải pháp hoàn thành vượt mức nhiệm vụ năm 2026

Cùng với đó, đợt sinh hoạt tháng 10 quán triệt các thông tin về hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, ngoại giao năng lượng; mở rộng không gian phát triển, huy động nguồn lực cho các dự án trọng điểm và chuyển dịch năng lượng. Qua đó, cán bộ, đảng viên có thêm cơ sở để hiểu rõ định hướng phát triển, những cơ hội và yêu cầu đặt ra đối với Tập đoàn.

Đồng chí Trần Quang Dũng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn sinh hoạt tại Chi bộ Tuyên giáo - Truyền thông, kỳ sinh hoạt tháng 9/2026.

Các chi bộ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến kết quả Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, tập trung vào những quyết sách, cơ chế, chính sách mới liên quan trực tiếp đến hoạt động của PETROVIETNAM, nhất là Luật Dầu khí năm 2026.

Các chủ trương về phát triển kinh tế nhà nước, bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển kinh tế biển, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cũng được quán triệt, bảo đảm gắn với hoạt động thực tiễn của đơn vị, giúp cán bộ, đảng viên nhận thức rõ nhiệm vụ của PETROVIETNAM trong giai đoạn mới.

Phát huy sức mạnh từ tổ chức Đảng và văn hóa PETROVIETNAM

Củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên tiếp tục là nội dung quan trọng trong định hướng sinh hoạt tháng 10/2026. Đồng thời, gắn công tác quán triệt với tổ chức thực hiện, nhằm đưa các chủ trương, nghị quyết đi vào công việc, cuộc sống, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo của tổ chức đảng.

Trong đó, toàn thể cán bộ, đảng viên PETROVIETNAM chú trọng triển khai Kế hoạch số 27-KH/ĐU ngày 9/9/2026 của Đảng ủy Tập đoàn về thực hiện Kết luận số 58-KL/TW của Bộ Chính trị; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Chi bộ PV Power-TSC thuộc Đảng bộ PV Power tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị ngày 3/9/2026.

Hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống PETROVIETNAM, các cán bộ, đảng viên toàn Tập đoàn tiếp tục lan tỏa hệ giá trị “Khát vọng - Trí tuệ - Chuyên nghiệp - Nghĩa tình”; phát huy những giá trị được bồi đắp qua Tuần lễ Văn hóa PETROVIETNAM lần thứ XVII và Cuộc thi “Tôi yêu PETROVIETNAM”.

Từ niềm tự hào về truyền thống, mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động có thêm động lực để nỗ lực trong công việc, đóng góp vào sự phát triển chung của Tập đoàn. Với tinh thần “Một đội ngũ - Một mục tiêu”, đợt sinh hoạt tháng 10/2026 góp phần tập trung trí tuệ, củng cố quyết tâm, đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh giúp PETROVIETNAM hoàn thành vượt mức nhiệm vụ năm 2026.