Đảng bộ PETROVIETNAM đẩy mạnh học tập, nhân rộng điển hình, thực hành theo Bác

Toàn cảnh buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Lê Anh Chiến, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Tập đoàn cho biết, Đảng ủy PETROVIETNAM đã tổ chức quán triệt Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”. Ngày 3/9, khoảng 2.500 cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã tham dự hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị tại 45 điểm cầu. Các chi bộ tiếp tục đưa nội dung học tập, thực hành theo Bác vào sinh hoạt hằng tháng, gắn với truyền thống ngành dầu khí và nhiệm vụ của từng đơn vị.

Đồng chí Lê Anh Chiến, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Tập đoàn báo cáo tại buổi làm việc.

Ngày 6/11, Đảng ủy Tập đoàn ban hành Kế hoạch số 28-KH/ĐU về thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW của Bộ Chính trị, yêu cầu mỗi đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng ít nhất một mô hình học tập, thực hành theo Bác. Trong cam kết nêu gương hằng năm, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải xác định rõ điểm nghẽn, việc khó thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của mình, lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ, giải quyết khâu yếu, việc khó làm thước đo đánh giá hiệu quả việc thực hiện cam kết học tập, thực hành theo Bác. Trong lãnh đạo sản xuất kinh doanh, Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành các nghị quyết chuyên đề nhằm tháo gỡ khó khăn tại các đơn vị. Tại cơ sở, các cấp ủy phối hợp với các tổ chức đoàn thể nắm bắt tâm tư, đối thoại và giải quyết kịp thời các kiến nghị của người lao động.

Đồng chí Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn khảo sát chúc mừng PETROVIETNAM nhân Kỷ niệm 10 năm Ngày Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam (10/11/2016 - 10/11/2026).

Từ năm 2025 đến nay, PETROVIETNAM ghi nhận 13 mô hình, cách làm tiêu biểu trong các lĩnh vực như thực hiện dân chủ ở cơ sở, bảo đảm an toàn công trình trọng điểm, an sinh xã hội và đổi mới sáng tạo. Trong đó, chương trình STEM Innovation PETROVIETNAM được triển khai từ ý tưởng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, với mục tiêu ban đầu hoàn thành 100 phòng STEM trong 100 ngày.

Sau 1 năm, Tập đoàn đã hoàn thành 120 phòng thực hành STEM tại 34 tỉnh, thành phố. Song song với việc đầu tư, Tập đoàn đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, tập huấn, chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, nhằm bảo đảm các phòng STEM được khai thác, sử dụng hiệu quả và phát huy tối đa giá trị với 5 lớp tập huấn trực tiếp và 25 khóa tập huấn trực tuyến, thu hút khoảng 17.500 lượt giáo viên tham gia. Theo đó, các trường đã xây dựng 844 bài giảng và tổ chức 3.719 tiết học tại các phòng STEM.

Đến nay, các phòng lab STEM PETROVIETNAM được kết nối với mạng lưới giáo dục STEM quốc tế đạt kết quả tích cực. Trong đó, 91/120 trường đã đăng ký thành công và được xác nhận trên Hệ thống FabLab Quốc tế với số lượng phòng lab đạt chuẩn đứng đầu châu Á và top 5 toàn cầu.

Đồng chí Hà Thị Trang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc.

Trong phần thảo luận, các thành viên Đoàn khảo sát quan tâm đến cách đánh giá việc thực hành theo Bác tại cơ sở và việc chuyển tải nội dung sinh hoạt chính trị đến người lao động làm việc theo ca kíp. PETROVIETNAM cho biết, bản tin điện tử, podcast về các định hướng sinh hoạt chi bộ, các video ghi lại các buổi học tập, quán triệt giúp cán bộ, đảng viên tại các công trường, giàn khoan ngoài khơi tiếp cận tài liệu phù hợp với lịch làm việc.

Đồng chí Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy PETROVIETNAM: Các thế hệ người lao động PETROVIETNAM đã cụ thể hóa việc học Bác qua lao động sản xuất, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy PETROVIETNAM nhấn mạnh, trong hành trình 67 năm thực hiện mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam, các thế hệ người lao động PETROVIETNAM đã cụ thể hóa việc học Bác qua lao động sản xuất, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, Đảng ủy Tập đoàn xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có mục tiêu trở thành doanh nghiệp số vào năm 2027, tập trung tháo gỡ khó khăn tại các dự án, đơn vị trước năm 2030 và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đồng chí cũng nêu những vướng mắc trong phối hợp với cấp ủy địa phương để phát hiện, bồi dưỡng điển hình sau khi chuyển giao tổ chức đảng theo Kết luận số 208-KL/TW. Từ thực tiễn này, Tập đoàn đã tham gia góp ý hoàn thiện các quy định về mô hình tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước.

Đồng chí Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn khảo sát, đánh giá cao Đảng ủy PETROVIETNAM trong việc xác định đúng thước đo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn khảo sát đánh giá cao Đảng ủy PETROVIETNAM trong việc xác định đúng thước đo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Điều này được thể hiện rõ nét qua hiệu quả sản xuất kinh doanh, tinh thần đổi mới sáng tạo, cũng như đời sống và sự hài lòng của người lao động tại doanh nghiệp.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Bên cạnh đó, đồng chí Bùi Hoài Sơn đề nghị cần đưa việc học tập và làm theo Bác đi sâu vào thực tiễn tại từng ca sản xuất, nhà máy, công trường và giàn khoan, gắn liền với các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo và bảo đảm an toàn lao động. Ghi nhận hiệu quả phối hợp giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp trong giáo dục STEM, đồng chí thống nhất lựa chọn chương trình STEM Innovation PETROVIETNAM là điển hình tiêu biểu tham gia chương trình giao lưu “Bứt phá Việt Nam”, dự kiến truyền hình trực tiếp vào tuần thứ ba của tháng 12/2026.