Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể TP Hà Nội trao Huy hiệu Đảng tặng 5 đảng viên

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: PV

Tại buổi lễ, Đảng bộ đã trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 4 đảng viên, gồm: Đồng chí Trần Xuân Hà, Chi bộ Hội Nhà báo thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Thế Toàn và đồng chí Phạm Huy Giáp, Chi bộ cơ quan Hội Người cao tuổi thành phố; đồng chí Lê Văn Thành, Chi bộ Hội Luật gia thành phố.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Thanh, đảng viên Chi bộ Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Hà Nội, vinh dự được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa chúc mừng các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng; đồng thời nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, tinh thần sâu sắc, thể hiện sự trân trọng, ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và những đóng góp, cống hiến của mỗi đảng viên.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PV

Theo đồng chí, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, sự kiên định với mục tiêu, lý tưởng cách mạng và những đóng góp bền bỉ của người đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng. Mỗi tấm Huy hiệu không chỉ ghi dấu số năm tuổi Đảng mà còn thể hiện lòng trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm và ý chí vượt qua khó khăn, thử thách của người đảng viên. Đằng sau mỗi tấm Huy hiệu là cả một chặng đường phấn đấu, trưởng thành, là những năm tháng cống hiến, hy sinh thầm lặng, góp phần xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và phát triển Thủ đô.

Năm 2026, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể thành phố Hà Nội có 30 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Riêng đợt 7-11-2026, có 5 đồng chí vinh dự được nhận phần thưởng cao quý này. Đây không chỉ là niềm tự hào của cá nhân và gia đình các đảng viên, mà còn là niềm vui chung của các chi bộ, Đảng bộ.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên. Ảnh: PV

Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, giữ gìn phẩm chất người đảng viên, nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu dù đã nghỉ hưu hay còn công tác, ở bất kỳ cương vị, hoàn cảnh nào. Các đảng viên tiếp tục quan tâm, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị; tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động tại địa phương nơi cư trú; đồng thời truyền đạt kinh nghiệm, dìu dắt thế hệ cán bộ, đảng viên trẻ.

Nhấn mạnh yêu cầu trong thời kỳ mới, đồng chí Trần Thị Phương Hoa cho rằng, MTTQ phải thực sự là trung tâm đoàn kết, tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng với đó, cần quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng tổ chức Đảng và cơ quan, đơn vị vững mạnh. Việc trao tặng Huy hiệu Đảng cũng là dịp để các đảng viên trẻ nhìn vào tấm gương của thế hệ đi trước, tiếp tục rèn luyện, trưởng thành.

Đảng viên Nguyễn Thế Toàn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PV

Bày tỏ niềm xúc động khi đón nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, đồng chí Nguyễn Thế Toàn, đảng viên Chi bộ cơ quan Hội Người cao tuổi thành phố, khẳng định đây là phần thưởng cao quý, dấu mốc thiêng liêng trong cuộc đời phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của bản thân cũng như các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng.

“Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng hôm nay không chỉ là niềm vinh dự, mà còn là lời nhắc nhở tôi phải tiếp tục giữ gìn phẩm chất, đạo đức, bản lĩnh của người cộng sản; sống khiêm nhường, trách nhiệm, nghĩa tình để tiếp tục cống hiến cho Đảng, cho nhân dân và cho Thủ đô thân yêu”, đồng chí Nguyễn Thế Toàn bày tỏ.