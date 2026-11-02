Đảng bộ Kiểm toán nhà nước: Gắn giáo dục tư tưởng với quyết tâm nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán

Đảng ủy KTNN yêu cầu các đảng ủy, chi ủy trực thuộc gắn giáo dục tư tưởng với quyết tâm nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán, xây dựng báo cáo kiểm toán, kiên quyết phát hiện và kiến nghị xử lý nghiêm các sai phạm. Ảnh: TL

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 92-KH/ĐUQH ngày 14/10/2026 của Đảng ủy Quốc hội về triển khai thực hiện Quy định số 19-QĐ/TW ngày 08/4/2026 của BCH Trung ương Đảng về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng (Kế hoạch số 92-KH/ĐUQH), Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN yêu cầu các đảng ủy, chi ủy trực thuộc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt các quy định của Trung ương Đảng, các Kế hoạch của Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy KTNN về: công tác chính trị tư tưởng, những điều đảng viên không được làm, chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới; về nêu gương, tự soi, tự sửa, tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, người đứng đầu cấp ủy, về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các quy định của Đảng có liên quan đến công tác chính trị, tư tưởng.

Các đảng ủy, chi ủy trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng nghiêm túc, khoa học, đồng bộ, thường xuyên, liên tục để cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu đúng, hiểu sâu, thống nhất nhận thức, hành động đúng, làm đến cùng và vận dụng hiệu quả vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ xây dựng Đảng được giao.

Đồng thời, kịp thời cụ thể hóa nhiệm vụ công tác chính trị, tư tưởng, lấy đó làm động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, nhất là hoạt động kiểm toán, gắn giáo dục tư tưởng với quyết tâm nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán, xây dựng báo cáo kiểm toán, kiên quyết phát hiện và kiến nghị xử lý nghiêm các sai phạm; qua đó góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kịp thời cung cấp thông tin, dữ liệu tin cậy để phục vụ hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội.

Đảng ủy KTNN yêu cầu các đảng ủy, chi ủy trực thuộc chủ động nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên; kịp thời phát hiện, giúp đỡ, giáo dục, chấn chỉnh cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật, thẳng thắn trong trao đổi, đối thoại, gợi mở để nắm bắt tâm tư, dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, không quy chụp, gây căng thẳng, tạo áp lực, nhất là những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, qua đó có biện pháp phù hợp và phân công cấp ủy viên, đảng viên động viên, giúp đỡ, giáo dục, chấn chỉnh.

Đối với những cán bộ, đảng viên đã bị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật nhưng chưa đến mức bị khai trừ, cấp ủy, tổ chức đảng phải bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền để giúp đỡ, giáo dục, chấn chỉnh; trường hợp không có chuyển biến, tiếp tục có biểu hiện suy thoái thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo.

Các đảng ủy, chi ủy tăng cường quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành kỷ luật phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và khi tham gia mạng xã hội. Yêu cầu thực hiện nghiêm Quy tắc ứng xử của Kiểm toán viên nhà nước, giữ đúng tác phong, chuẩn mực khi làm việc với đơn vị được kiểm toán; kiên quyết phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, vòi vĩnh, lợi dụng vị trí công tác để vụ lợi.

Đồng thời, tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng không gian mạng, diễn đàn để phát tán quan điểm sai trái hoặc làm lộ lọt bí mật nhà nước, bí mật tài liệu nội bộ, đặc biệt là kế hoạch, hồ sơ, bằng chứng và số liệu kiểm toán chưa được phép công bố theo quy định./