Đảng bộ Kiểm toán nhà nước đạt nhiều kết quả nổi bật trong 9 tháng năm 2026

Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: M. Thúy

Sáng 02/10, tại trụ sở KTNN, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa chủ trì Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự Hội nghị có đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN.

Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ

Tại Hội nghị, Chánh Văn phòng Đảng ủy KTNN Nguyễn Mạnh Cường trình bày dự thảo Báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026.

Theo Báo cáo, trong 9 tháng đầu năm, hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN được duy trì nền nếp, hiệu quả; công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn có nhiều chuyển biến rõ nét.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung điều hành phiên thảo luận. Ảnh: M. Thúy

Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN cùng các cơ quan tham mưu, giúp việc đã tổ chức 24 hội nghị, cuộc họp với sự tham dự của đại diện các cơ quan Đảng Trung ương và Đảng ủy Quốc hội. Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN cũng xin ý kiến bằng văn bản đối với một số nội dung đột xuất nhằm bảo đảm tiến độ và sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Trong 9 tháng, Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN đã ban hành hơn 90 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời chuẩn bị nội dung phục vụ các đoàn kiểm tra, giám sát của Trung ương.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng tổ chức đảng, kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, dân vận và lãnh đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể tiếp tục được quan tâm triển khai.

Hoạt động kiểm toán đạt nhiều kết quả

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, 9 tháng đầu năm 2026, KTNN đã phát hành Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024, Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2025 và Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2025.

Chánh Văn phòng Đảng ủy KTNN Nguyễn Mạnh Cường trình bày dự thảo Báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026. Ảnh: M. Thúy

Tính đến ngày 15/9/2026, các đơn vị trực thuộc đã tổ chức thẩm định, trình lãnh đạo KTNN xét duyệt 177 Kế hoạch kiểm toán; triển khai 173 Đoàn kiểm toán, kết thúc 122 Đoàn kiểm toán. KTNN đã tổ chức xét duyệt 143 dự thảo Báo cáo kiểm toán, trình lãnh đạo KTNN phát hành 134 Báo cáo kiểm toán và phát hành chính thức 131 Báo cáo kiểm toán.

Đáng chú ý, việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán tiếp tục có chuyển biến tích cực. Theo đánh giá tại Hội nghị, tỷ lệ thực hiện kiến nghị kiểm toán trong 9 tháng đầu năm đạt 73%, cao hơn cùng kỳ năm trước.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất và quyết tâm thực hiện nhiệm vụ của toàn Đảng bộ. Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ trên các mặt tư tưởng chính trị, cán bộ và tổ chức bộ máy; việc quán triệt, triển khai các chủ trương, quy định của cấp trên được thực hiện kịp thời, nghiêm túc.

Theo Tổng Kiểm toán nhà nước, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng đạt nhiều kết quả nổi bật, trong đó số lượng các cuộc kiểm toán bổ sung tăng, tiến độ phát hành báo cáo kiểm toán được đẩy nhanh và việc thực hiện kiến nghị kiểm toán đạt kết quả tích cực.

Các đại biểu báo cáo tại Hội nghị. Ảnh: M. Thúy

Tập trung hoàn thành nhiệm vụ 3 tháng cuối năm

Về nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN yêu cầu các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình công tác năm 2026, Kế hoạch số 1096-KH/ĐU ngày 18/6/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy và các nhiệm vụ được giao.

Trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng các cuộc kiểm toán theo Kế hoạch kiểm toán năm 2026; khẩn trương hoàn thành, phát hành báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước và báo cáo nợ công năm 2025.

KTNN cũng sẽ tập trung bố trí nhân lực phù hợp để triển khai các cuộc kiểm toán theo chỉ đạo của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cấp có thẩm quyền. Trong đó có các cuộc kiểm toán xác định giá đất, tính và thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo Nghị quyết số 170/2025/QH15 và Nghị quyết số 29/2026/QH16; kiểm toán đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án hoàn thành, đã đưa vào sử dụng; kiểm toán hoạt động thống kê, công nghệ thông tin; kiểm toán các dự án đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới và các dự án quan trọng cấp quốc gia.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: M. Thúy

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN yêu cầu kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, khuyết điểm, yếu kém qua hoạt động kiểm toán; đồng thời chú trọng kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những quy định còn sơ hở, bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với thực tế.

Việc chuyển hồ sơ, cung cấp thông tin về các vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để xem xét, xử lý theo quy định; thực hiện nghiêm việc công khai báo cáo kiểm toán, trong đó có việc niêm yết báo cáo kiểm toán đã phát hành tại trụ sở đơn vị được kiểm toán, tiếp tục được yêu cầu thực hiện nghiêm túc.

Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN nhận định, 3 tháng cuối năm 2026 còn nhiều khó khăn, thách thức và nhiệm vụ đặt ra nặng nề. Do đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là bí thư cấp ủy và người đứng đầu các tổ chức, đơn vị thuộc KTNN được yêu cầu tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm nêu gương, tập trung thực hiện thắng lợi chương trình, kế hoạch công tác năm 2026.

* Cũng trong sáng 2/10, Đảng bộ KTNN triển khai thực hiện quy trình kiện toàn, bổ sung nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy KTNN.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN đã xem xét, thống nhất Báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026; Báo cáo kết quả công việc Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN đã chỉ đạo giải quyết giữa hai kỳ họp của Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN; cơ bản thống nhất các nội dung, định hướng sửa đổi, bổ sung Luật KTNN theo đề xuất của Ban Thường vụ Đảng ủy. Ban Chấp hành cũng thống nhất kết thúc hoạt động Chi bộ Văn phòng Đảng ủy và thành lập Chi bộ Cơ quan Đảng ủy KTNN; đồng thời thống nhất thực hiện quy trình kiện toàn, bổ sung nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy KTNN.