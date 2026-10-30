Đảng bộ Hội Luật gia Tp.Đồng Nai: Gắn xây dựng Đảng với nhiệm vụ chuyên môn

Ngày 30/10, Đảng ủy Hội Luật gia Tp.Đồng Nai tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác tổ chức, cán bộ; trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên có quá trình cống hiến lâu năm và công bố quyết định thành lập các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Hội Luật gia thành phố.

Gắn xây dựng Đảng với nhiệm vụ chuyên môn

Tại hội nghị, Đảng ủy Hội Luật gia Tp.Đồng Nai đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Phúc Lưu và Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thế Kỷ. Đây là sự ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu và những đóng góp của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Ban chấp hành Đảng ủy chụp hình lưu niệm với 2 đồng chí đón nhận huy hiệu Đảng.

Hội nghị cũng công bố các quyết định chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Hội Luật gia Tp.Đồng Nai, nhằm kiện toàn tổ chức, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy sau hợp nhất.

Cùng với đó, các quyết định thành lập các chi bộ trực thuộc và chỉ định nhân sự cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ được công bố. Luật gia Phan Văn Châu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Tp.Đồng Nai, đã trao các quyết định cho đại diện các chi bộ, gồm Chi bộ Hội Luật gia và Chi bộ 1, Chi bộ 2 thuộc Đoàn Luật sư Tp.Đồng Nai.

Đảng bộ Hội Luật gia Tp.Đồng Nai được thành lập theo Quyết định số 24-QĐ/ĐU ngày 30/9/2026 của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố, trên cơ sở hợp nhất Chi bộ Hội Luật gia với 14 đảng viên và Chi bộ Đoàn Luật sư với 44 đảng viên. Sau hợp nhất, Đảng bộ có tổng cộng 58 đảng viên.

Việc thành lập các chi bộ trực thuộc được thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù hoạt động của từng đơn vị, tạo điều kiện nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác chuyên môn.

Luật gia Phan Văn Châu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Tp.Đồng Nai phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Luật gia Phan Văn Châu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Tp.Đồng Nai nhấn mạnh, việc thành lập các chi bộ và chỉ định nhân sự cấp ủy là bước kiện toàn tổ chức Đảng sau hợp nhất, tạo cơ sở nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy vai trò của cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại Hội Luật gia thành phố và Đoàn Luật sư thành phố.

Về nhiệm vụ thời gian tới, ông đề nghị các chi bộ khẩn trương ổn định tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác, kiểm tra, giám sát; phân công nhiệm vụ rõ ràng, xác định cụ thể trách nhiệm của từng cá nhân, bảo đảm việc kiện toàn tổ chức không ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn. Đồng thời, các chi bộ cần duy trì nghiêm nguyên tắc, chế độ sinh hoạt Đảng, giữ vững đoàn kết và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh.

Luật gia Phan Văn Châu, Bí thư Đảng ủy và Đồng chí Lê Quang Y, Phó bí thư Đảng ủy trao quyết định thành lập các chi bộ trực thuộc.

Bí thư Đảng ủy Hội Luật gia Tp.Đồng Nai yêu cầu các chi bộ lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo chất lượng hoạt động; tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, bảo đảm công việc được triển khai đúng yêu cầu. Cùng với đó, cần đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cấp ủy viên; chú trọng phát triển đảng viên và phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, tránh chồng chéo hoặc buông lỏng vai trò lãnh đạo.

Trong đó, Hội Luật gia tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; tham gia góp ý, xây dựng chính sách, pháp luật và tư vấn giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong đời sống xã hội.

Đối với Đoàn Luật sư, nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng hành nghề, bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và ý thức tuân thủ pháp luật của luật sư; phát huy vai trò trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân và tổ chức.

Đồng chí Lê Thị Thái, Thành ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ Việt Nam và các đoàn thể Tp.Đồng Nai, chúc mừng các chi bộ được thành lập và các đồng chí được phân công nhiệm vụ tại chi bộ.

Việc tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức Đảng tại hai đơn vị hướng đến tạo sự thống nhất trong định hướng hoạt động, nâng cao trách nhiệm của đảng viên, đồng thời bảo đảm các nhiệm vụ chuyên môn được triển khai hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

Phát huy vai trò của luật gia, luật sư

Thay mặt các chi bộ nhận nhiệm vụ, ông Hà Mạnh Tường, Bí thư Chi bộ 2, Đoàn Luật sư Tp.Đồng Nai nhiệm kỳ 2025 - 2030, khẳng định nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy Hội Luật gia thành phố.

Đồng chí khẳng định các chi bộ sẽ chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy; thực hiện đúng Điều lệ Đảng, giữ vững nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt và tinh thần đoàn kết. Đồng thời, tập trung xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng đơn vị; tăng cường phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình hoạt động.

Ban Chấp hành các chi bộ trực thuộc chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Đảng ủy Hội Luật gia Tp.Đồng Nai tại hội nghị.

Việc kiện toàn tổ chức sau hợp nhất đặt ra yêu cầu Đảng bộ Hội Luật gia Tp.Đồng Nai phát huy vai trò lãnh đạo, bảo đảm hoạt động của Hội Luật gia và Đoàn Luật sư thống nhất về định hướng nhưng vẫn phát huy thế mạnh chuyên môn của từng đơn vị. Trọng tâm là đưa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tư vấn và trợ giúp pháp lý đến gần hơn với người dân; nâng cao chất lượng hành nghề luật sư, tham gia xây dựng chính sách và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Đây cũng là cơ sở để đội ngũ luật gia, luật sư đóng góp thiết thực hơn vào yêu cầu hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật tại Tp.Đồng Nai trong giai đoạn mới.