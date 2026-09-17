Đảng bộ Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất

Đồng chí Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực, Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Bá

Hội nghị được tổ chức ngay sau khi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Đề án số 19-ĐA/TU ngày 10/9/2026 về thí điểm thành lập Đảng bộ HĐND tỉnh; Quyết định số 1531-QĐ/TU ngày 10/9/2026 về thí điểm thành lập Đảng bộ HĐND tỉnh Nghệ An trực thuộc Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 1533-QĐ/TU ngày 10/9/2026 chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND tỉnh tham dự Hội nghị. Ảnh: Hoàng Bá

Theo Đề án của Tỉnh ủy, việc thành lập Đảng bộ HĐND tỉnh nhằm cụ thể hóa chủ trương tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, phát huy tính chủ động, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ và bảo đảm sự liên thông, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng đối với cơ quan dân cử tại địa phương. Đảng bộ có 3 tổ chức đảng trực thuộc gồm Chi bộ Công tác HĐND, Chi bộ Công tác Quốc hội và Chi bộ Hành chính - Tổ chức - Quản trị, với tổng số 44 đảng viên.

Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND tỉnh tham dự Hội nghị. Ảnh: Hoàng Bá

Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND tỉnh khóa I được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định gồm 13 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 5 đồng chí. Đồng chí Dương Đình Chỉnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy; các đồng chí Nguyễn Như Khôi và Thái Thị An Chung giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy.

Trao đổi tại Hội nghị, đồng chí Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực, Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh nhấn mạnh, Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng trong việc xác lập những nền tảng ban đầu để Đảng bộ nhanh chóng ổn định tổ chức và đi vào hoạt động nền nếp. Trong điều kiện Đảng bộ hoạt động theo mô hình không thành lập cơ quan tham mưu, giúp việc chuyên trách, yêu cầu đặt ra là phải sớm xác định rõ nguyên tắc làm việc, trách nhiệm, thẩm quyền, mối quan hệ công tác; đồng thời phân công cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và sản phẩm công việc. Đề án của Tỉnh ủy cũng xác định Đảng ủy HĐND tỉnh hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, sử dụng cán bộ, công chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh để tham mưu, giúp việc.

Đồng chí Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực, Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh kết luận tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Bá

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành tập trung thảo luận, xem xét các nội dung quan trọng gồm: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030; phương án phân công Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách các nhiệm vụ; Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030; việc thành lập các tổ chức đảng trực thuộc và phương án chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ.

Đồng chí Bùi Duy Sơn - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Bá

Đồng chí Thái Thị An Chung - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Bá

Ban Chấp hành thống nhất thành lập 3 chi bộ trực thuộc gồm Chi bộ Công tác HĐND, Chi bộ Hành chính - Tổ chức - Quản trị và Chi bộ Công tác Quốc hội. Sau khi thành lập, Ban Thường vụ Đảng ủy có trách nhiệm chỉ đạo các chi bộ nhanh chóng ổn định tổ chức, tiếp nhận, quản lý hồ sơ đảng viên, xây dựng Quy chế làm việc, Chương trình công tác và duy trì nền nếp sinh hoạt theo quy định.

Đồng chí Chu Đức Thái, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Bá

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Dương Đình Chỉnh yêu cầu Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy và các đồng chí được phân công khẩn trương tiếp thu ý kiến, hoàn thiện và ban hành các văn bản để tổ chức thực hiện ngay; mỗi đồng chí cấp ủy viên phải chủ động nắm việc, chịu trách nhiệm đối với phần việc được giao, không để xảy ra tình trạng phân công nhưng không rõ đầu mối hoặc khoán trắng cho bộ phận tham mưu.

Đồng chí Lô Thị Kim Ngân, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Bá

Đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, chủ động giải quyết công việc trong phạm vi được giao; những vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, không để công việc bị đình trệ trong giai đoạn đầu vận hành mô hình tổ chức mới. Việc sớm đưa Quy chế, Chương trình công tác, phân công nhiệm vụ và các chi bộ trực thuộc vào hoạt động đồng bộ được xác định là nhiệm vụ trước mắt để bảo đảm hoạt động của Đảng bộ HĐND tỉnh liên tục, nền nếp và đúng quy định./.