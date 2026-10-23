Đảng bộ Các trường đại học, cao đẳng Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Các trường đại học, cao đẳng Hà Nội Nguyễn Vũ Bích Hiền trình bày dự thảo báo cáo. Ảnh: Bảo Lâm

Trình bày dự thảo báo cáo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Các trường đại học, cao đẳng Hà Nội Nguyễn Vũ Bích Hiền cho biết: 9 tháng năm 2026, trong bối cảnh đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết của Trung ương về đột phá phát triển giáo dục - đào tạo và chuyển đổi số quốc gia, Đảng bộ Các trường đại học, cao đẳng Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác.

Nổi bật, Đảng ủy đã tổ chức thành công Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu (năm 2026), thu hút 8.353 tác phẩm dự thi và vinh dự nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bảo Lâm

Về công tác tổ chức xây dựng Đảng, tính đến ngày 30-9-2026, đã có 48/52 tổ chức cơ sở Đảng công lập thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là hiệu trưởng (đạt 92,3%); 2.630 đảng viên mới được kết nạp (đạt 87,7% chỉ tiêu Thành ủy giao).

Đảng ủy Các trường đại học, cao đẳng Hà Nội đã quyết liệt đưa vào vận hành Hệ thống Dashboard với 22 chỉ tiêu KPI chính quản trị 8 mảng công tác cốt lõi. Đến nay, 77,3% tổ chức cơ sở Đảng duy trì nghiêm túc kỷ luật báo cáo dữ liệu hằng tháng. Toàn Đảng bộ đã số hóa 1.976 quy trình, vận hành 9.475 học phần trực tuyến/AI và công bố 2.995 bài báo quốc tế. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và công tác dân vận, hoạt động đoàn thể tiếp tục được duy trì nghiêm túc, đi vào chiều sâu.

Các đại biểu thông qua Nghị quyết. Ảnh: Bảo Lâm

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Các trường đại học, cao đẳng Hà Nội đã quán triệt Kế hoạch số 42-KH/ĐU về học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; Kế hoạch số 41-KH/ĐU về thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW.

Hội nghị cũng được nghe những điểm mới của Quy định số 208-QĐ/TW và Hướng dẫn số 02-HD/TW, cùng công tác số hóa hồ sơ và phát triển đảng viên.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giữa Đảng ủy Các trường đại học, cao đẳng Hà Nội và Viễn thông Hà Nội. Ảnh: Bảo Lâm

Trong khuôn khổ hội nghị diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giữa Đảng ủy Các trường đại học, cao đẳng Hà Nội và Viễn thông Hà Nội (VNPT Hà Nội). Theo đó, VNPT Hà Nội đồng hành hỗ trợ hạ tầng số, đường truyền, an toàn thông tin; hai bên phối hợp thúc đẩy chuyển đổi số trong các nhà trường. Cũng tại chương trình, BIDV Chi nhánh Thanh Xuân đã trao tặng chi phí tài trợ đường truyền họp trực tuyến, đồng hành cùng hoạt động của Đảng bộ.

Bí thư Đảng ủy Các trường đại học, cao đẳng Hà Nội Nguyễn Thanh Sơn phát biểu. Ảnh: Bảo Lâm

Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy Các trường đại học, cao đẳng Hà Nội Nguyễn Thanh Sơn đề nghị các cấp ủy khẩn trương triển khai các nghị quyết, đề án trọng tâm; nâng cao nhận thức, vai trò người đứng đầu và duy trì nghiêm kỷ luật báo cáo dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống" trên Hệ thống Dashboard.

Đồng thời, siết chặt chế độ sinh hoạt chi bộ, chủ động nắm bắt tâm tư, dư luận tư tưởng của giảng viên, sinh viên; đẩy mạnh đẩy nhanh số hóa hồ sơ và quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu phát triển hơn 3.000 đảng viên. Đáng chú ý, các trường cần chủ động phối hợp với VNPT nhằm cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác, xây dựng hiệu quả hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số bền vững.