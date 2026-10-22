Đảng bộ các cơ quan Đảng TW triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XIV

Chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ khẳng định vị trí quan trọng của EU trong chính sách đối ngoại của Việt Nam mà còn mở ra cơ hội đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai bên phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn, phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển đất nước trong giai đoạn mới.