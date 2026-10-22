Đảng bộ các cơ quan Đảng TW triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XIV

Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Trung ương phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Đồng chí Trương Hải Long, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Đồng chí Đỗ Thị Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương và Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam, phát biểu tham luận. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Đảng viên Đảng bộ TTXVN dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu trụ sở Thông tấn quốc gia (số 5, Lý Thường Kiệt). (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)
Đảng viên Đảng bộ TTXVN dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu trụ sở Thông tấn quốc gia (số 5, Lý Thường Kiệt). (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)
Đảng viên Đảng bộ TTXVN dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu trụ sở Thông tấn quốc gia (số 5, Lý Thường Kiệt). (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)
Đảng viên Đảng bộ TTXVN dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu trụ sở Thông tấn quốc gia (số 5, Lý Thường Kiệt). (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)
Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển trình bày tham luận. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)